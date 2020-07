24日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション 3時間半スペシャル』(後6:30~9:48)全出演アーティストの歌唱曲が20日、発表された。番組に出演予定だった三浦春馬さんが18日に死去したことを受け、番組公式サイトでは「出演を予定されていた三浦春馬さんのご冥福を心よりお祈りいたします」と追悼文を掲載している。

今回のスペシャルのテーマは“みんなでつながる”。嵐は米津玄師と“つながって”誕生した楽曲「カイト」を披露する。米津が作詞作曲を手がけ、昨年大みそかの『NHK紅白歌合戦』で初披露された同曲は、嵐58枚目のシングルとして今月29日にリリースすることが決まり、Mステでの初パフォーマンスも決定した。

TikTokを通じて若い世代のユーザーたちと“つながった”、シンガー・ソングライターの瑛人はテレビ初登場。Apple MusicやSpotifyなどの各種音楽ストリーミングサービスで再生回数を伸ばしている話題曲「香水」を披露する。

乃木坂46は、2018年1月に芸能界引退を表明し、今作が復帰作となる小室哲哉との“初タッグ”で話題の新曲「Route 246」(ルート・ツー・フォーティシックス)を初披露。Official髭男dismはテレビ朝日の屋上から六本木の夜景をバックに「Hello」「115万キロのフィルム」を生演奏する。

■『ミュージックステーション 3時間半SP』出演者・歌唱曲

嵐「カイト」 ほか

いきものがかり「きらきらにひかる」

瑛人「香水」

Official髭男dism 「Hello」「115万キロのフィルム」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「You & I」

SixTONES「NAVIGATOR」

Sexy Zone「RUN」

TUBE SPメドレー

Toshl 視聴者が選ぶ“カバーしてほしい女性アーティストの夏うた” 「BE ALL RIGHT」

乃木坂46「Route 246」

HYDE「BELIEVING IN MYSELF」

ラストアイドル「愛を知る」

ディズニーメドレー

