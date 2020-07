2019年12月の横浜アリーナ公演を8月6日に配信する矢沢永吉

ロックシンガー・矢沢永吉(70)が伝説的なライブ映像3本を有料配信するプロジェクト『3 BODY'S NIGHT(サンバディーズナイト)』第2弾として、2019年12月に行われた『ROCK MUST GO ONツアー』横浜アリーナ公演の映像を8月6日に配信することが決定した。

2019年は矢沢が古希を迎えたアニバーサリーイヤーだった。7月には自身初となる音楽フェス『ONE NIGHT SHOW 2019』を千葉・幕張メッセで開催。9月4日には7年ぶりのオリジナルアルバム『いつか、その日が来る日まで...』をリリースし、11月16日から『ROCK MUST GO ONツアー』をスタートさせたが、中盤に喉の不調で一時中断。47年間のキャリアの中で初めての公演中止だった。

今回配信される映像は、同ツアーの横浜アリーナ公演。矢沢はこれまで抱いたことのない不安を感じ、葛藤しながらも回復に最善を尽くし、超満員のオーディエンスの前で完全復活したステージをノーカットで初公開する。代表曲やバラードの名曲に加え、新アルバム収録曲までを網羅したセットリストで、現時点での最新のライブ映像となる。

配信は8月6日午後8時からスタート。有料配信の収益の一部は新型コロナ感染症の治療や研究開発にあたる医療機関に寄付される。視聴チケットはきょう18日から発売。8月9日午後11時59分までアーカイブ視聴ができる。

なお、第3弾は、矢沢が50歳を迎えた1999年に行われた『LOTTA GOOD TIME EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 1999』ツアーの日本武道館公演(1999年12月11日)の模様を9~10月頃に配信予定。

■『3 BODY'S NIGHT(サンバディーズナイト)』有料配信概要

▽第2弾配信

配信公演名:『EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2019「ROCK MUST GO ON」』

2019年12月4日 横浜アリーナ公演(初公開作品/全曲ノーカット)

配信日時:8月6日午後7時

視聴価格:3,800円(税込)

▽セットリスト

01. ワン・ナイト・ショー

02. BELIEVE IN M

03. 今を生きて

04. ヨコハマUo・Uo・Uo

05. デジャブのように

06. TAKE IT TIME

07. くちづけが止まらない

08. あの夜…

09. Last Christmas Eve

10. 東京ナイト

11. ROCK ME TONIGHT

12. MARIA

13. 愛はナイフ

14. 世話がやけるぜ

15. メドレー チャイナタウン~YES MY LOVE~ウイスキー・コーク

16. WITHOUT YOU

17. SOMEBODY'S NIGHT

18. いつか、その日が来る日まで...

19. 逃亡者

【アンコール】

20. 止まらないHa~Ha

21. トラベリン・バス

関連キーワード 音楽