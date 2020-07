ONE OK ROCK

ロックバンド・ONE OK ROCKを特集した全5番組が、7月23・24日にWOWOWで2夜連続、計9時間にわたって放送されることが決定した。

昨年9月にスタートした最新の日本ツアー『ONE OK ROCK 2019-2020 “Eye of the Storm” JAPAN TOUR』や、総勢53人のオーケストラを従えて開催した『ONE OK ROCK with Orchestra Japan Tour 2018』、2016年に2日間限定で開催された『ONE OK ROCK 2016 SPECIAL LIVE IN NAGISAEN』などをアンコール放送する。

WOWOWメンバーズオンデマンドでは全番組をネット同時配信。スマホやタブレットでも楽しめる。

■2夜連続放送!ONE OK ROCK スペシャル

7月23日(木・祝)午後8時:『ONE OK ROCK 2016 SPECIAL LIVE IN NAGISAEN』

7月23日(木・祝)午後9時45分:『ONE OK ROCK 2017 “Ambitions” JAPAN TOUR』

7月23日(木・祝)午後11時30分:『ONE OK ROCK 2018 AMBITIONS JAPAN DOME TOUR』

7月24日(金)午後8時:『ONE OK ROCK with Orchestra Japan Tour 2018』

7月24日(金)午後10時:『ONE OK ROCK 2019-2020 “Eye of the Storm” JAPAN TOUR』

