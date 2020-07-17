7/20付週間アルバムランキング1位はBiSHの『FOR LiVE -BiSH BEST-』
2020年7月17日 17時00分 (7月17日 18時06分更新)
“楽器を持たないパンクバンド”BiSHの初のベストアルバム『FOR LiVE -BiSH BEST-』が、初週4.9万枚を売り上げ、7月14日発表の「最新オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。自身初の週間アルバムランキング1位となった。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： FOR LiVE -BiSH BEST- ／ BiSH
2位： 5 ／ Mrs.GREEN APPLE
3位： 日本の夏からこんにちは ／ TUBE
4位： Oneiric Diary ／ IZ*ONE
5位： THE BAND STAR ／ ハルカミライ
6位： A-rin Assort ／ 佐々木彩夏
7位： Heng:garae ／ SEVENTEEN
8位： Symbol ／ 宮川大聖
9位： Traveler ／ Official髭男dism
10位： strobe edge ／ KRD8
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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