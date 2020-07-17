BiSHの初のベストアルバム『FOR LiVE -BiSH BEST-』が初登場1位を獲得

“楽器を持たないパンクバンド”BiSHの初のベストアルバム『FOR LiVE -BiSH BEST-』が、初週4.9万枚を売り上げ、7月14日発表の「最新オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。自身初の週間アルバムランキング1位となった。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： FOR LiVE -BiSH BEST- ／ BiSH

2位： 5 ／ Mrs.GREEN APPLE

3位： 日本の夏からこんにちは ／ TUBE

4位： Oneiric Diary ／ IZ*ONE

5位： THE BAND STAR ／ ハルカミライ

6位： A-rin Assort ／ 佐々木彩夏

7位： Heng:garae ／ SEVENTEEN

8位： Symbol ／ 宮川大聖

9位： Traveler ／ Official髭男dism

10位： strobe edge ／ KRD8

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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