クリストファー・ノーラン監督の集大成にして最高傑作になると、世界中から大きな期待を寄せられるタイムサスペンス超大作『TENET テネット』(9月18日公開)。今年は、ノーランが長編監督デビューを飾った2000年公開『メメント』から20周年という節目でもあり、新作公開記念も兼ねて今月10日から上映中の『ダークナイト』に続き、ノーラン祭り第2弾として今月31日から『ダンケルク』の劇場上映が決定した。IMAX&4Dのほか、日本では初となるDolby Cinema TM(ドルビーシネマ)でも公開される。

『ダンケルク』の舞台は1940年、第二次世界大戦の真っ只中、ドーバー海峡に面したフランスの港町「ダンケルク」。ヒトラー率いるドイツ軍により、イギリスとフランスの連合軍兵士40万人がこの港町に追い詰められていた。背後は海、陸と空からは敵が迫る絶体絶命の状況。一方、イギリスでは40万人を救おうと、軍船のみならず、漁船やヨットを含む民間船まで、あらゆる手段を動員した“史上最大の作戦”が動き出す。

陸海空それぞれ異なる時間軸の出来事が、一つの物語として同時で進行し、3視点が目くるめくスピードで切り替わる。IMAXカメラで撮影した臨場感ある映像は、その場にいるような没入感を演出。360度神経を研ぎ澄まさないと生き残れない、一瞬先が読めない緊張状態が続く究極の映画体験を描く。第90回アカデミー賞では作品賞ほか8部門ノミネート、編集、音響編集、録音の3部門受賞した。

『ダンケルク』IMAX版の本編前には、『TENET テネット』の約6分間のプロローグ映像が、『ダークナイト』に引き続き上映される。

