女優の本田翼が、原曲ノンストップMIXコンピレーションCD『REPLAY』シリーズ最新作『REPLAY ~再び想う、きらめきのストーリー~』(29日発売)のジャケットに起用された。昨年8月に発売された前作『REPLAY ~再び出逢う、あの頃の歌~』に続き、2作連続となる。

本作には、再び“あの時”を「リプレイ」する90~10年代の珠玉のヒットソングが収められ、Every Little Thing「For the moment」から浜崎あゆみ「TO BE」まで35曲ノンストップ!

本田が起用されたジャケットも、当時の青春が「リプレイ」するような、さわやか感あふれる写真がセレクトされた。

■『REPLAY ~再び想う、きらめきのストーリー~』収録曲

01. Every Little Thing/For the moment

02. DA PUMP/Crazy Beat Goes On!

03. ORANGE RANGE/以心電信

04. 大塚 愛/ユメクイ

05. Chara/あたしなんで抱きしめたいんだろう?

06. チャットモンチー/シャングリラ

07. 東京スカパラダイスオーケストラ/美しく燃える森

08. スキマスイッチ/ガラナ

09. 平井堅/POP STAR

10. TRF/CRAZY GONNA CRAZY

11. サカナクション/アルクアラウンド

12. Do As Infinity/Desire

13. 倖田來未/恋のつぼみ

14. 島谷ひとみ/Perseus ーペルセウスー

15. globe/Love again

16. MAX/Give me a Shake

17. SPEED/STEADY

18. 遊助/ひまわり

19. SOUL'd OUT/Flyte Tyme

20. MY LITTLE LOVER/白いカイト

21. BoA/LISTEN TO MY HEART

22. BONNIE PINK/A Perfect Sky

23. RIP SLYME/黄昏サラウンド

24. m-flo / How You Like Me Now?

25. moumoon/moonlight

26. 川本真琴/1/2

27. MONKEY MAJIK/Around The World

28. 鈴木亜美/love the island

29. AAA/Get チュー!

30. hitomi/In the future

31. 三浦大知/Keep It Goin' On

32. RUI/月のしずく

33. 絢香/三日月 2016 ver.

34. シェネル/ビリーヴ

35. 浜崎あゆみ/TO BE

