TBS系列で18日に放送される『音楽の日』(後2:00~11:18)に、動画配信サービス「Paravi(パラビ)」で『音楽の日×Paravi バックステージ生配信』(後3:45~7:00)が決定(昨年に続いて2回目)。生出演予定のアーティストが発表された。

2011年から始まり、10回目となる今年のテーマは「日本の元気!」。こんな時だからこそ、時代に元気を与えた数々の名曲と「音楽のチカラ」で日本中に元気を届ける。

『バックステージ生配信』は、本番歌唱前のアーティストが後に控える自身のステージの見どころや今後のスケジュールなど、ここでしか聞けない貴重な話が聞ける生配信番組。また番組特製サイコロで、思いがけないアーティストの本音や裏話が聞けるかも? しかもこの番組は、「Paraviベーシックプラン」の登録なしで、誰でも無料で視聴が可能となっている。配信中は、SNSで番組の感想を「#音楽の日生配信」をつけてツイートすると、自分が投稿したメッセージが番組の画面上に紹介される可能性も。当日はアーティストに聞きたいことや応援メッセージなどをどんどんツイートしてみよう。

また、Paravi公式インスタグラム&ツイッターでも、バックステージに登場したアーティストの様子を随時発信予定。さらに、昨年応募が殺到した出演アーティストサイン入り”巨大暑中お見舞いハガキ”プレゼントも予定されている。18日は、テレビで『音楽の日』、パソコンやスマートフォンで『音楽の日×Paravi バックステージ生配信』を視聴すれば、アーティストたちのライブと生トークを両方楽しめる。

■『音楽の日×Paravi バックステージ生配信』出演アーティスト(50音順)

家入レオ

E-girls

ゴールデンボンバー

三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

GENERATIONS from EXILE TRIBE

城田優

DA PUMP

西川貴教+ASCA

乃木坂46

BiSH

日向坂46

Little Glee Monster

※出演アーティストは変更の場合あり

■特設サイト

https://www.paravi.jp/lp/ongakunohi/

※ここから無料で視聴できる

