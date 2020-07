9月16日発売が決定したTWICE 3rdベストアルバム『#TWICE3』

9人組ガールズグループ・TWICEが、ベストアルバム第3弾『#TWICE3』(読み:ハッシュタグ トゥワイススリー)を9月16日にリリースすることが決定し、新ビジュアルが解禁となった。

『#TWICE』シリーズは、過去に韓国でリリースしたアルバムのリード曲を収録した作品だが、今作『#TWICE3』には、ライブツアー『TWICE WORLD TOUR 2019 'TWICELIGHTS' IN JAPAN』でも披露した「STUCK IN MY HEAD」が、ついに日本語バージョンで登場。さらに、TWICE全員が作詞に参加し、ファンのことを想って作った「21:29」の日本語バージョンも収められる。

韓国でリリースされた『Feel Special』に収録された「21:29」は、作詞が終わった時間だったとしているが、「2=TWICE」「1=ONCE(TWICEのファン)」「9=9人」という偶然にして必然のタイトル。ファンにとって意味のある1曲となっている。

本作は初回限定盤A(CD+PHOTO BOOK)、初回限定盤B(CD+DVD)、通常盤(CD)の3形態でリリースされる。

■TWICE 3rd BEST ALBUM『#TWICE3』収録曲

▽CD(3形態共通)

01. The Best Thing I Ever Did -Japanese ver.-

02. FANCY -Japanese ver.-

03. Feel Special -Japanese ver.-

04. MORE & MORE -Japanese ver.-

05. STUCK IN MY HEAD -Japanese ver.-

06. 21:29 -Japanese ver.-

07. The Best Thing I Ever Did

08. FANCY

09. Feel Special

10. MORE & MORE

11. STUCK IN MY HEAD

12. 21:29

▽DVD(初回限定盤Bのみ)

「FANCY -Japanese ver.-」Music Video

「The Best Thing I Ever Did」Music Video

「FANCY」Music Video

「Feel Special」Music Video

「FANCY -Japanese ver.-」Music Video Making Movie

「#TWICE3」Jacket Shooting Making Movie

Making Movie of TWICE WORLD TOUR 2019 ‘TWICELIGHTS’ IN JAPAN

関連キーワード 音楽