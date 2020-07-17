TWICE、9・16ベストアルバム第3弾『#TWICE3』発売 新ビジュアルも解禁
2020年7月17日 00時00分 (7月17日 01時05分更新)
9人組ガールズグループ・TWICEが、ベストアルバム第3弾『#TWICE3』（読み：ハッシュタグ トゥワイススリー）を9月16日にリリースすることが決定し、新ビジュアルが解禁となった。
『#TWICE』シリーズは、過去に韓国でリリースしたアルバムのリード曲を収録した作品だが、今作『#TWICE3』には、ライブツアー『TWICE WORLD TOUR 2019 'TWICELIGHTS' IN JAPAN』でも披露した「STUCK IN MY HEAD」が、ついに日本語バージョンで登場。さらに、TWICE全員が作詞に参加し、ファンのことを想って作った「21:29」の日本語バージョンも収められる。
韓国でリリースされた『Feel Special』に収録された「21:29」は、作詞が終わった時間だったとしているが、「2＝TWICE」「1＝ONCE（TWICEのファン）」「9＝9人」という偶然にして必然のタイトル。ファンにとって意味のある1曲となっている。
本作は初回限定盤A（CD＋PHOTO BOOK）、初回限定盤B（CD＋DVD）、通常盤（CD）の3形態でリリースされる。
■TWICE 3rd BEST ALBUM『#TWICE3』収録曲
▽CD（3形態共通）
01. The Best Thing I Ever Did -Japanese ver.-
02. FANCY -Japanese ver.-
03. Feel Special -Japanese ver.-
04. MORE & MORE -Japanese ver.-
05. STUCK IN MY HEAD -Japanese ver.-
06. 21:29 -Japanese ver.-
07. The Best Thing I Ever Did
08. FANCY
09. Feel Special
10. MORE & MORE
11. STUCK IN MY HEAD
12. 21:29
▽CD（3形態共通）
01. The Best Thing I Ever Did -Japanese ver.-
02. FANCY -Japanese ver.-
03. Feel Special -Japanese ver.-
04. MORE & MORE -Japanese ver.-
05. STUCK IN MY HEAD -Japanese ver.-
06. 21:29 -Japanese ver.-
07. The Best Thing I Ever Did
08. FANCY
09. Feel Special
10. MORE & MORE
11. STUCK IN MY HEAD
12. 21:29
▽DVD（初回限定盤Bのみ）
「FANCY -Japanese ver.-」Music Video
「The Best Thing I Ever Did」Music Video
「FANCY」Music Video
「Feel Special」Music Video
「FANCY -Japanese ver.-」Music Video Making Movie
「#TWICE3」Jacket Shooting Making Movie
Making Movie of TWICE WORLD TOUR 2019 ‘TWICELIGHTS’ IN JAPAN
「FANCY -Japanese ver.-」Music Video
「The Best Thing I Ever Did」Music Video
「FANCY」Music Video
「Feel Special」Music Video
「FANCY -Japanese ver.-」Music Video Making Movie
「#TWICE3」Jacket Shooting Making Movie
Making Movie of TWICE WORLD TOUR 2019 ‘TWICELIGHTS’ IN JAPAN
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