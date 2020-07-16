ニッポン放送「ナイター中継」カードをリスナーが決定 ツイッター＆メールで投票受付
2020年7月16日 18時57分 (7月16日 19時07分更新)
ニッポン放送のプロ野球中継番組『ショウアップナイター』（火～金 後5：30～試合終了まで 土・日 後5：40～試合終了まで）では、第5弾企画として、21日の中継カードを、リスナーが投票で決める『みんなで決める！今日の中継カード』を実施。投票受付を、あす17日の午前5時から開始する。
同局の社内横断チーム「ショウアップナイター」プロジェクトチームと報道スポーツコンテンツセンターが、共同立案した企画で、リスナーがツイッターとメールで、セ・パ全6カードの中から「一番聴きたい！試合」に投票し、当日の中継カードを決定。プロ野球の全カードを中継可能な同局だからこそ実現できる企画で、番組のキャッチフレーズである「みんなのプロ野球」をリスナーが体感できる試みとなる。
投票の受付は、20日の午後7時まで、公式ツイッター（@showup1242）とメール（89@1242.com）で受け付けており、中継決定カードは21日の新聞各紙と同局の各番組内で発表される。
■『みんなで決める！今日の中継カード』対戦カード
セ・リーグ：中日×巨人、DeNA×ヤクルト、阪神×広島
パ・リーグ：西武×ロッテ、ソフトバンク×日本ハム、楽天×オリックス
セ・リーグ：中日×巨人、DeNA×ヤクルト、阪神×広島
パ・リーグ：西武×ロッテ、ソフトバンク×日本ハム、楽天×オリックス
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