ジャニーズJr.“サマパラ”生配信が決定　Travis Japanは初ソロ公演

2020年7月16日 12時34分 (7月16日 13時10分更新)
『Summer Paradise 2020 俺担ヨシヨシ 自担推し推し 緊急特別魂』8月1日から18日間開催 （C）ORICON NewS inc.

『Summer Paradise 2020 俺担ヨシヨシ 自担推し推し 緊急特別魂』8月1日から18日間開催 （C）ORICON NewS inc.

  • 『Summer Paradise 2020 俺担ヨシヨシ 自担推し推し 緊急特別魂』8月1日から18日間開催 （C）ORICON NewS inc.
　ジャニーズJr.が毎夏、東京ドームシティホールで開催していたライブイベント『Summer　Paradise』が、今年は『Summer　Paradise 2020　俺担ヨシヨシ 自担推し推し 緊急特別魂』として、すべて生配信で行われることが決定した。
【写真】LIVE動画『Johnny's World Happy LIVE with YOU』のロゴ
　8月1日から23日までTravis Japanの初ソロ公演を皮切りに7 MEN 侍、ジャニーズJr.（佐藤新、影山拓也、鈴木大河、基俊介、椿泰我、横原悠毅、松井奏）、少年忍者、HiHi Jets、美 少年ら人気グループが生配信でこの夏を盛り上げる。
　視聴チケットはジャニーズジュニア情報局1500円、一般2000円（税込み）。なお、見逃し配信は行わない。詳細は公式ホームページにて記載。
■配信スケジュール
8月1日（12：00／15：00／18：00）
川島如恵留（Travis Japan）
8月2日（12：00／15：00／18：00）
中村海人（Travis Japan）
8月4日（12：00／15：00／18：00）
松田元太（Travis Japan）
8月5日（12：00／15：00／18：00）
七五三掛龍也（Travis Japan）
8月7日（12：00／15：00／18：00）
吉澤閑也（Travis Japan）
8月8日（12：00／15：00／18：00）
松倉海斗（Travis Japan）
8月10日（12：00／15：00／18：00）
宮近海斗（Travis Japan）
8月11日（15：00／18：00）、12日（12：00／15：00／18：00）
7 MEN 侍
8月14日（15：00／18：00）
ジャニーズJr.（佐藤新、影山拓也、鈴木大河、基俊介、椿泰我、横原悠毅、松井奏）
8月15日（15：00／18：00）16日（12：00／15：00／18：00）
少年忍者
8月18日（15：00／18：00）、19日（12：00／15：00／18：00）
20日（12：00／15：00／18：00）
HiHi Jets
8月21日（15：00／18：00）、22日（12：00／15：00／18：00）
23日（12：00／15：00／18：00）
美 少年
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