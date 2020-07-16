『Summer Paradise 2020 俺担ヨシヨシ 自担推し推し 緊急特別魂』8月1日から18日間開催 （C）ORICON NewS inc.

ジャニーズJr.が毎夏、東京ドームシティホールで開催していたライブイベント『Summer Paradise』が、今年は『Summer Paradise 2020 俺担ヨシヨシ 自担推し推し 緊急特別魂』として、すべて生配信で行われることが決定した。

8月1日から23日までTravis Japanの初ソロ公演を皮切りに7 MEN 侍、ジャニーズJr.（佐藤新、影山拓也、鈴木大河、基俊介、椿泰我、横原悠毅、松井奏）、少年忍者、HiHi Jets、美 少年ら人気グループが生配信でこの夏を盛り上げる。

視聴チケットはジャニーズジュニア情報局1500円、一般2000円（税込み）。なお、見逃し配信は行わない。詳細は公式ホームページにて記載。

■配信スケジュール

8月1日（12：00／15：00／18：00）

川島如恵留（Travis Japan）

8月2日（12：00／15：00／18：00）

中村海人（Travis Japan）

8月4日（12：00／15：00／18：00）

松田元太（Travis Japan）

8月5日（12：00／15：00／18：00）

七五三掛龍也（Travis Japan）

8月7日（12：00／15：00／18：00）

吉澤閑也（Travis Japan）

8月8日（12：00／15：00／18：00）

松倉海斗（Travis Japan）

8月10日（12：00／15：00／18：00）

宮近海斗（Travis Japan）

8月11日（15：00／18：00）、12日（12：00／15：00／18：00）

7 MEN 侍

8月14日（15：00／18：00）

ジャニーズJr.（佐藤新、影山拓也、鈴木大河、基俊介、椿泰我、横原悠毅、松井奏）

8月15日（15：00／18：00）16日（12：00／15：00／18：00）

少年忍者

8月18日（15：00／18：00）、19日（12：00／15：00／18：00）

20日（12：00／15：00／18：00）

HiHi Jets

8月21日（15：00／18：00）、22日（12：00／15：00／18：00）

23日（12：00／15：00／18：00）

美 少年

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