ジャニーズJr.“サマパラ”生配信が決定 Travis Japanは初ソロ公演
2020年7月16日 12時34分 (7月16日 13時10分更新)
ジャニーズJr.が毎夏、東京ドームシティホールで開催していたライブイベント『Summer Paradise』が、今年は『Summer Paradise 2020 俺担ヨシヨシ 自担推し推し 緊急特別魂』として、すべて生配信で行われることが決定した。
8月1日から23日までTravis Japanの初ソロ公演を皮切りに7 MEN 侍、ジャニーズJr.（佐藤新、影山拓也、鈴木大河、基俊介、椿泰我、横原悠毅、松井奏）、少年忍者、HiHi Jets、美 少年ら人気グループが生配信でこの夏を盛り上げる。
視聴チケットはジャニーズジュニア情報局1500円、一般2000円（税込み）。なお、見逃し配信は行わない。詳細は公式ホームページにて記載。
■配信スケジュール
8月1日（12：00／15：00／18：00）
川島如恵留（Travis Japan）
川島如恵留（Travis Japan）
8月2日（12：00／15：00／18：00）
中村海人（Travis Japan）
中村海人（Travis Japan）
8月4日（12：00／15：00／18：00）
松田元太（Travis Japan）
松田元太（Travis Japan）
8月5日（12：00／15：00／18：00）
七五三掛龍也（Travis Japan）
七五三掛龍也（Travis Japan）
8月7日（12：00／15：00／18：00）
吉澤閑也（Travis Japan）
吉澤閑也（Travis Japan）
8月8日（12：00／15：00／18：00）
松倉海斗（Travis Japan）
松倉海斗（Travis Japan）
8月10日（12：00／15：00／18：00）
宮近海斗（Travis Japan）
宮近海斗（Travis Japan）
8月11日（15：00／18：00）、12日（12：00／15：00／18：00）
7 MEN 侍
7 MEN 侍
8月14日（15：00／18：00）
ジャニーズJr.（佐藤新、影山拓也、鈴木大河、基俊介、椿泰我、横原悠毅、松井奏）
ジャニーズJr.（佐藤新、影山拓也、鈴木大河、基俊介、椿泰我、横原悠毅、松井奏）
8月15日（15：00／18：00）16日（12：00／15：00／18：00）
少年忍者
少年忍者
8月18日（15：00／18：00）、19日（12：00／15：00／18：00）
20日（12：00／15：00／18：00）
HiHi Jets
20日（12：00／15：00／18：00）
HiHi Jets
8月21日（15：00／18：00）、22日（12：00／15：00／18：00）
23日（12：00／15：00／18：00）
美 少年
23日（12：00／15：00／18：00）
美 少年
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