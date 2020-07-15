第163回「直木賞」は馳星周氏『少年と犬』 7回目ノミネートでついに受賞
2020年7月15日 16時05分 (7月15日 20時06分更新)
日本文学振興会は15日、『第163回芥川龍之介賞・直木三十五賞』の選考会を東京・築地「新喜楽」で開き、直木賞は馳星周氏（55）の『少年と犬』（文藝春秋）に決定した。1997年、デビュー作『不夜城』での初候補入り以来23年、7回目ノミネートでついに受賞を果たした。芥川賞は3回目の候補入りとなった高山羽根子氏（45）『首里の馬』（新潮三月号）、初ノミネートの遠野遥氏（28）『破局』（文藝夏季号）2作が受賞した。
馳氏は1965年生まれ、北海道出身。横浜市立大学卒業。書評家などを経て、96年『不夜城』でデビュー（1996年角川書店刊＝第116回直木賞候補作、第18回吉川英治文学新人賞受賞、第15回日本冒険小説協会大賞受賞）。主な作品に『鎮魂歌 不夜城II』97年角川書店刊＝第51回日本推理作家協会賞（長編部門）受賞。『漂流街』98年徳間書店刊＝第1回大藪春彦賞受賞。『蒼き山嶺』2018年光文社刊。『雨降る森の犬』18年集英社刊。『四神の旗』20年中央公論新社刊など。
両賞は1935（昭和10）年に制定。芥川賞は新聞・雑誌（同人雑誌を含む）に発表された純文学短編作品、直木賞は新聞・雑誌（同）・単行本として発表された短編および長編の大衆文芸作品の中から優れた作品に贈られる。前者は主に無名・新進作家、後者は無名・新進・中堅作家が対象となる。
受賞者が都内および近郊在住の場合、発表当日に共同記者会見が行われる予定。贈呈式は8月下旬に都内で行われ、受賞者には正賞として時計、副賞として賞金100万円が与えられる。
前回の第162回では、芥川賞は古川真人氏の『背高泡立草（せいたかあわだちそう）』、直木賞は川越宗一氏『熱源』がそれぞれ受賞した。
■第163回芥川龍之介賞 候補作（掲載誌）※作者五十音順・敬称略
石原燃『赤い砂を蹴る』（文學界六月号）
岡本学『アウア・エイジ（Our Age）』（群像二月号）
高山羽根子『首里の馬』（新潮三月号）
遠野遥『破局』（文藝夏季号）
三木三奈『アキちゃん』（文學界五月号）
石原燃『赤い砂を蹴る』（文學界六月号）
岡本学『アウア・エイジ（Our Age）』（群像二月号）
高山羽根子『首里の馬』（新潮三月号）
遠野遥『破局』（文藝夏季号）
三木三奈『アキちゃん』（文學界五月号）
■第163回直木三十五賞 候補作（出版社）
伊吹有喜『雲を紡ぐ』（文藝春秋）
今村翔吾『じんかん』（講談社）
澤田瞳子『能楽ものがたり 稚児桜（ちござくら）』（淡交社）
遠田潤子『銀花の蔵』（新潮社）
馳星周氏『少年と犬』（文藝春秋）
伊吹有喜『雲を紡ぐ』（文藝春秋）
今村翔吾『じんかん』（講談社）
澤田瞳子『能楽ものがたり 稚児桜（ちござくら）』（淡交社）
遠田潤子『銀花の蔵』（新潮社）
馳星周氏『少年と犬』（文藝春秋）
■選考委員
【芥川賞】小川洋子、奥泉光、川上弘美、島田雅彦、平野啓一郎（新任）、堀江敏幸、松浦寿輝、山田詠美、吉田修一
【直木賞】浅田次郎、伊集院静、角田光代、北方謙三、桐野夏生、高村薫、林真理子、三浦しをん（新任）、宮部みゆき
※五十音順・敬称略
【芥川賞】小川洋子、奥泉光、川上弘美、島田雅彦、平野啓一郎（新任）、堀江敏幸、松浦寿輝、山田詠美、吉田修一
【直木賞】浅田次郎、伊集院静、角田光代、北方謙三、桐野夏生、高村薫、林真理子、三浦しをん（新任）、宮部みゆき
※五十音順・敬称略
【写真】第163回芥川賞・直木賞 候補者の顔ぶれ
【写真】芥川賞・直木賞の選考委員を務める角田光代氏
第160回「芥川賞」「直木賞」が決定 古市憲寿氏は逃す「がーーーーーん」
＜昨年＞古市憲寿、2回連続で「芥川賞」逃し「まただめだった！！！」
山崎育三郎、言いたい放題の古市憲寿にマジ切れ「おまえちょっと来い！」
【写真】芥川賞・直木賞の選考委員を務める角田光代氏
第160回「芥川賞」「直木賞」が決定 古市憲寿氏は逃す「がーーーーーん」
＜昨年＞古市憲寿、2回連続で「芥川賞」逃し「まただめだった！！！」
山崎育三郎、言いたい放題の古市憲寿にマジ切れ「おまえちょっと来い！」
PR情報