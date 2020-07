森口博子『GUNDAM SONG COVERS 2』ボーナストラックが判明 (C)創通・サンライズ

歌手・森口博子のガンダムソングカバーアルバム『GUNDAM SONG COVERS 2』(9月16日発売)のボーナストラックが15日、発表され、『∀ガンダム』最終話のエンディングテーマ「限りなき旅路」に決定した。

前作『GUNDAM SONG COVERS』はオリコンウィークリー3位を獲得し、CDセールスは10万枚を突破、『日本レコード大賞』では「企画賞」を受賞した。今作は“ガンダムファンによるガンダムファンのための最強カバーアルバム”というテーマを掲げ、収録するカバー楽曲は、投票総数10万票超えるインターネット投票を受けて決まったランキング上位10曲とボーナストラック2曲。ボーナストラックのうち1曲は、森口自らがセレクトしたガンダムソングをカバーする「森口選曲枠」となっていたが、その楽曲に『∀ガンダム』最終話エンディングテーマ「限りなき旅路」に決定した。現在、森口がレギュラーを務めるBS11『Anison Days』でカバーした経験があり、その際に初めてオリジナル音源を聴き、壮大で深い世界観に思わず涙したという、思い入れの深い楽曲となる。

今作でも豪華アーティストがレコーディングに参加。「サイレント・ヴォイス」ではジャズ・ヴァイオリニストの寺井尚子、「君を見つめて -The time I’m seeing you-」では元T-SQUAREでサクソフォーン奏者の本田雅人、「いつか空に届いて」では作・編曲家で音楽プロデューサーの武部聡志、「あんなに一緒だったのに」ではアコースティックギタリストの押尾コータロー、「一千万年銀河」ではピアニストの塩谷哲、「限りなき旅路」ではゴスペル歌手の亀渕友香が立ち上げたコーラスグループ・The Voices of Japan(VOJA)が名を連ねている。

また、発売に先駆けて「サイレント・ヴォイス / with 寺井尚子」の先行配信が、きょう15日からスタートしている。

■収録楽曲

「サイレント・ヴォイス」『機動戦士ガンダムZZ』オープニングテーマ

「銀色ドレス」『機動戦士Zガンダム』挿入歌

「君を見つめて -The time I’m seeing you-」『機動戦士ガンダムF91』イメージソング

「いつか空に届いて」『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』オープニングテーマ

「あんなに一緒だったのに」『機動戦士ガンダムSEED』エンディングテーマ

「星空のBelieve」『機動戦士Zガンダム』エンディングテーマ

「DREAMS」『機動新世紀ガンダムX』オープニングテーマ

「一千万年銀河」『機動戦士ガンダムZZ』エンディングテーマ

「月の繭」『∀ガンダム』エンディングテーマ

「MEN OF DESTINY」『機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY』オープニングテーマ

Bonus Track

「暁の車」『機動戦士ガンダムSEED』挿入歌

「限りなき旅路」『∀ガンダム』最終話エンディングテーマ

