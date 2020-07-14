V6、KinKi Kids、嵐…『音楽の日』第3弾はジャニーズ14組 MISIA初出演も決定
2020年7月14日 06時00分 (7月14日 07時07分更新)
中居正広と安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務める18日放送のTBS系音楽特番『音楽の日2020』（後2：00～11：18）の出演アーティスト第3弾として、ジャニーズのグループ14組が一挙発表された。
V6、KinKi Kids、嵐、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Manが『音楽の日』スペシャルパフォーマンスを披露。
さらに、MISIAの初出演も決定し、特設ステージから生中継。新型コロナウイルス感染拡大の収束を願ってMISIA自身が作詞した最新曲をテレビ初歌唱し、“あの名曲”も披露する。
■『音楽の日2020』
総合司会：中居正広／安住紳一郎（TBSアナウンサー）
出演アーティスト（※50音順）
AI
嵐（★）
E-girls
家入レオ
いきものがかり
石川さゆり feat. KREVA, MIYAVI
AKB48
A.B.C-Z（★）
エレファントカシマシ
影山ヒロノブ
KAT-TUN（★）
関ジャニ∞（★）
Kis-My-Ft2（★）
桐谷健太
KinKi Kids（★）
King ＆ Prince（★）
倉木麻衣
欅坂46
郷ひろみ
ゴールデンボンバー
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
サンプラザ中野くん
サンボマスター
GENERATIONS from EXILE TRIBE
ZIGGY
島津亜矢
ジャニーズWEST（★）
城田優
スキマスイッチ
鈴木雅之
SixTONES（★）
Snow Man（★）
スピッツ
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone（★）
大事MANブラザーズ立川俊之
高橋洋子
谷村新司
DA PUMP
TUBE
DOZAN11（三木道三）
新妻聖子
西川貴教＋ASCA
NEWS（★）
乃木坂46
Perfume
氷川きよし
BEGIN
BiSH
日向坂46
平原綾香
V6（★）
FIELD OF VIEW
flumpool
Hey! Say! JUMP（★）
MAX
松平健
MAN WITH A MISSION
MISIA（★）
三浦大知
宮本浩次
milet
森高千里
森山直太朗
LiSA
Little Glee Monster
WANDS
（★）＝第3弾発表
総合司会：中居正広／安住紳一郎（TBSアナウンサー）
出演アーティスト（※50音順）
AI
嵐（★）
E-girls
家入レオ
いきものがかり
石川さゆり feat. KREVA, MIYAVI
AKB48
A.B.C-Z（★）
エレファントカシマシ
影山ヒロノブ
KAT-TUN（★）
関ジャニ∞（★）
Kis-My-Ft2（★）
桐谷健太
KinKi Kids（★）
King ＆ Prince（★）
倉木麻衣
欅坂46
郷ひろみ
ゴールデンボンバー
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
サンプラザ中野くん
サンボマスター
GENERATIONS from EXILE TRIBE
ZIGGY
島津亜矢
ジャニーズWEST（★）
城田優
スキマスイッチ
鈴木雅之
SixTONES（★）
Snow Man（★）
スピッツ
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone（★）
大事MANブラザーズ立川俊之
高橋洋子
谷村新司
DA PUMP
TUBE
DOZAN11（三木道三）
新妻聖子
西川貴教＋ASCA
NEWS（★）
乃木坂46
Perfume
氷川きよし
BEGIN
BiSH
日向坂46
平原綾香
V6（★）
FIELD OF VIEW
flumpool
Hey! Say! JUMP（★）
MAX
松平健
MAN WITH A MISSION
MISIA（★）
三浦大知
宮本浩次
milet
森高千里
森山直太朗
LiSA
Little Glee Monster
WANDS
（★）＝第3弾発表
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