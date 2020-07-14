中居正広と安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務める18日放送のTBS系音楽特番『音楽の日2020』（後2：00～11：18）の出演アーティスト第3弾として、ジャニーズのグループ14組が一挙発表された。

V6、KinKi Kids、嵐、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Manが『音楽の日』スペシャルパフォーマンスを披露。

さらに、MISIAの初出演も決定し、特設ステージから生中継。新型コロナウイルス感染拡大の収束を願ってMISIA自身が作詞した最新曲をテレビ初歌唱し、“あの名曲”も披露する。

■『音楽の日2020』

総合司会：中居正広／安住紳一郎（TBSアナウンサー）

出演アーティスト（※50音順）

AI

嵐（★）

E-girls

家入レオ

いきものがかり

石川さゆり feat. KREVA, MIYAVI

AKB48

A.B.C-Z（★）

エレファントカシマシ

影山ヒロノブ

KAT-TUN（★）

関ジャニ∞（★）

Kis-My-Ft2（★）

桐谷健太

KinKi Kids（★）

King ＆ Prince（★）

倉木麻衣

欅坂46

郷ひろみ

ゴールデンボンバー

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

サンプラザ中野くん

サンボマスター

GENERATIONS from EXILE TRIBE

ZIGGY

島津亜矢

ジャニーズWEST（★）

城田優

スキマスイッチ

鈴木雅之

SixTONES（★）

Snow Man（★）

スピッツ

SEKAI NO OWARI

Sexy Zone（★）

大事MANブラザーズ立川俊之

高橋洋子

谷村新司

DA PUMP

TUBE

DOZAN11（三木道三）

新妻聖子

西川貴教＋ASCA

NEWS（★）

乃木坂46

Perfume

氷川きよし

BEGIN

BiSH

日向坂46

平原綾香

V6（★）

FIELD OF VIEW

flumpool

Hey! Say! JUMP（★）

MAX

松平健

MAN WITH A MISSION

MISIA（★）

三浦大知

宮本浩次

milet

森高千里

森山直太朗

LiSA

Little Glee Monster

WANDS

（★）＝第3弾発表

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