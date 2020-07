Boom Trigger写真集『Dear My Bloom』より(C)東京ニュース通信社

オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』に出演した安藤優(あんどう・ゆう、21)、稲吉ひかり(いなよし・ひかり、19)、大水陸渡(おおみず・りくと、21)、岡野海斗(おかの・かいと、19)、結城樹(ゆうき・たつき、23)の5人からなるBoom Trigger(ブーム・トリガー)が8月24日に1st写真集『Dear My Bloom』(東京ニュース通信社)を発売することを発表した。

オーディション番組で出会った5人が、3月に結成した同グループ。8月13日にはデビューシングル「Shaking/The Party Must Go On」の発売も決まっている。写真集のタイトル『Dear My Bloom』は、メンバーから彼らのファン=My Bloomへの愛と親しみを込めたものとなった。

マザー牧場(千葉)で自然や動物に触れ合う姿や、ベッドでまどろんだり、パジャマ姿でメンバー同士くつろいだりと、日常生活を想像させるカットが収録。そのほか、灰色の海に飛び込んで、濡れた髪や身体、セクシーかつドラマティックな表情を見せる写真も。黒のスーツをまとった5人がシックな大人の魅力を醸し出すカットは、思わず「カッコいい」と言ってしまうほどの仕上がりになった。

また、Boom Triggerとして目指す目標やデビューの意気込みなどを聞いたグループインタビューのほか、ソロページも充実の内容。絵画や料理など、それぞれが得意とすることにチャレンジしながら撮影した。インタビューでは幼少期からの生い立ちも話す。さらに、貴重な子どもの頃の写真も併せて掲載。まだ始まったばかりの彼らの「過去・現在・未来」が詰まったデビュー記念のファースト写真集となる。

■メンバーコメント

デビューの準備を進める中で写真集も決まったと聞いたときは本当にびっくりしました。うれしさの反面、トントン拍子に進んで行って「僕ら、まだまだこれからだけど、もっともっと本当に頑張らないといけないな」と改めて思いました。撮影は楽しくて、特に海に服を着たまま入るという経験は初めてだったので、すごく記憶に残りました。写真も今まで見せたことないようなクールな表情など、自分たちも知らなかった一面が引き出されたような気がします。ぜひ楽しみにしていてください! ファンの皆さんに早く近くで会いたいです!

