

中日は中盤以降の大量失点が響き、連敗。１点を追う七回、先発梅津が無死一、二塁とされ降板。後を受けた祖父江が１死後に、連続適時二塁打などで、４点を追加された。打線は「７番・三塁」でプロ初出場を果たしたドラフト１位新人の石川昂が初打席で二塁打を放つも、得点には絡めなかった。広島は、先発遠藤が今季初勝利で、４カードぶりの勝ち越し。



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