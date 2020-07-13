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日本相撲協会は１３日、東京都墨田区の両国国技館で臨時理事会を開き、大相撲７月場所（１９日初日・両国国...
07月13日
新弟子検査、全員が基準満たす ７月場所、鈴木千晴ら１０人受検
大相撲７月場所（１９日初日・両国国技館）の新弟子検査が１３日、東京・両国国技館で行われ、日体大出の鈴...
バスケＢリーグ、１０月２日開幕 当面は入場者数を制限
バスケットボール男子のＢリーグは１３日、２０２０年～２１年シーズンの１部（Ｂ１）は１０月２日にＡ東京...
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新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止となった関西六大学野球の春季リーグの代替試合が１３日、大津市皇...
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田沢が独立リーグ埼玉入り １３日に会見、前レッズ投手
米大リーグ、レッズとのマイナー契約を解除されていた田沢純一投手（３４）が独立リーグのルートインＢＣリ...