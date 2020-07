13日放送のTBS系『CDTVライブ!ライブ!』出演者(上段左から)GENERATIONS、平井大、BTS (下段左から)MAN WITH A MISSION、山下智久、緑黄色社会

韓国の7人組グループ・BTSが、きょう13日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』(後10:00~10:57)で新曲「Your eyes tell」を世界初披露する。

同曲は、15日に発売されるBTSの日本4枚目となるアルバム『MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~』収録曲。メンバーのJUNG KOOKが作曲に携わり、今秋公開の吉高由里子×横浜流星W主演映画『きみの瞳が問いかけている』の主題歌に起用された注目曲の初パフォーマンスとなる。

番組初登場の山下智久は、新曲「Night Cold」を披露。山下自身がこだわり作り上げたライブ演出で、一夜限りのスペシャルステージが実現する。

GENERATIONS from EXILE TRIBEは、世界中で新型コロナウイルスが猛威を振るうなか、「離れていても心は一つ」というメンバーの想いを込めた楽曲「You & I」を、MAN WITH A MISSIONは15日発売のベスト盤『MAN WITH A “BEST” MISSION』に収録される「Change the World」を、緑黄色社会はCMソングにも起用された新曲「Mela!」を生パフォーマンスする。

全国各地から歌声を届ける『出張ライブ!ライブ!』では、平井大が夏にぴったりな場所からの生中継で「Slow & Easy」を披露。『名曲ライブ!ライブ!』では、GENERATIONS from EXILE TRIBEの数原龍友が「オリビアを聴きながら」をテレビ初歌唱する。

