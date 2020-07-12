神２―１Ｄ（１２日）　岩貞好投、大山が全２打点

2020年7月12日 21時20分 (7月12日 21時49分更新) 会員限定
　８回、ＤｅＮＡ・梶谷を三振に仕留め、ガッツポーズする阪神・岩貞＝甲子園

　８回、ＤｅＮＡ・梶谷を三振に仕留め、ガッツポーズする阪神・岩貞＝甲子園

  • 　８回、ＤｅＮＡ・梶谷を三振に仕留め、ガッツポーズする阪神・岩貞＝甲子園
　阪神は岩貞が８回無失点で２勝目。変化球がさえて的を絞らせず散発３安打に封じた。スアレスが４年ぶりのセーブ。六回に左前打で均衡を破った大山が八回は右翼線二塁打で加点。ＤｅＮＡは平良が好投したが、九回の１得点どまり。

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