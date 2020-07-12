『音楽の日』TUBE＆BEGIN＆森山直太朗ら全国から生中継 第2弾に欅坂46、DA PUMP、三浦大知など
2020年7月12日 06時00分 (7月12日 10時12分更新)
TBS系で18日に約9時間半にわたって生放送される音楽特番『音楽の日2020』（後2：00～11：18）出演アーティスト第2弾が12日、発表された。見どころの一つである日本全国を結ぶ生中継では、福島県からはTUBEとサンボマスター、沖縄県からはBEGINとflumpool、長崎県からは森山直太朗と平原綾香が、日本有数の絶景・名所から熱い歌声で日本中に元気を届ける。
第2弾では、影山ヒロノブ、桐谷健太、欅坂46、サンプラザ中野くん、ZIGGY、城田優、鈴木雅之、スピッツ、SEKAI NO OWARI、大事MANブラザーズ立川俊之、高橋洋子、谷村新司、DA PUMP、新妻聖子、西川貴教＋ASCA、氷川きよし、FIELD OF VIEW、MAX、三浦大知、DOZAN11（三木道三）、LiSA、WANDSの出演が発表された。スピッツは4年ぶりに出演し、話題の最新曲をテレビ初披露する。
さらに、番組のテーマ「日本の元気！」にちなんだスペシャル企画も。「日本に元気を与えてきたディズニーカバーリレー」「日本に元気を与えてきた名曲カバーリレー」「日本に元気を与えてきたアニソンリレー」では、みんなが元気や勇気をもらった名曲の数々を披露する。
■『音楽の日2020』
総合司会：中居正広／安住紳一郎（TBSアナウンサー）
出演アーティスト（※50音順）
AI
E-girls
家入レオ
いきものがかり
石川さゆりfeat. KREVA, MIYAVI
AKB48
エレファントカシマシ
影山ヒロノブ（★）
桐谷健太（★）
倉木麻衣
欅坂46（★）
郷ひろみ
ゴールデンボンバー
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
サンプラザ中野くん（★）
サンボマスター（★）
GENERATIONS from EXILE TRIBE
ZIGGY（★）
島津亜矢
城田優（★）
スキマスイッチ
鈴木雅之（★）
スピッツ（★）
SEKAI NO OWARI（★）
大事MANブラザーズ立川俊之（★）
高橋洋子（★）
谷村新司（★）
DA PUMP（★）
TUBE（★）
新妻聖子（★）
西川貴教＋ASCA（★）
乃木坂46
Perfume
氷川きよし（★）
BEGIN（★）
BiSH
日向坂46
平原綾香（★）
FIELD OF VIEW（★）
flumpool（★）
MAX（★）
松平健
MAN WITH A MISSION
三浦大知（★）
DOZAN11（三木道三）（★）
宮本浩次
milet
森高千里
森山直太朗（★）
LiSA（★）
Little Glee Monster
WANDS（★）
総合司会：中居正広／安住紳一郎（TBSアナウンサー）
出演アーティスト（※50音順）
AI
E-girls
家入レオ
いきものがかり
石川さゆりfeat. KREVA, MIYAVI
AKB48
エレファントカシマシ
影山ヒロノブ（★）
桐谷健太（★）
倉木麻衣
欅坂46（★）
郷ひろみ
ゴールデンボンバー
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
サンプラザ中野くん（★）
サンボマスター（★）
GENERATIONS from EXILE TRIBE
ZIGGY（★）
島津亜矢
城田優（★）
スキマスイッチ
鈴木雅之（★）
スピッツ（★）
SEKAI NO OWARI（★）
大事MANブラザーズ立川俊之（★）
高橋洋子（★）
谷村新司（★）
DA PUMP（★）
TUBE（★）
新妻聖子（★）
西川貴教＋ASCA（★）
乃木坂46
Perfume
氷川きよし（★）
BEGIN（★）
BiSH
日向坂46
平原綾香（★）
FIELD OF VIEW（★）
flumpool（★）
MAX（★）
松平健
MAN WITH A MISSION
三浦大知（★）
DOZAN11（三木道三）（★）
宮本浩次
milet
森高千里
森山直太朗（★）
LiSA（★）
Little Glee Monster
WANDS（★）
（★）＝第2弾発表
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