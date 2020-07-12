TBS系で18日に約9時間半にわたって生放送される音楽特番『音楽の日2020』（後2：00～11：18）出演アーティスト第2弾が12日、発表された。見どころの一つである日本全国を結ぶ生中継では、福島県からはTUBEとサンボマスター、沖縄県からはBEGINとflumpool、長崎県からは森山直太朗と平原綾香が、日本有数の絶景・名所から熱い歌声で日本中に元気を届ける。

第2弾では、影山ヒロノブ、桐谷健太、欅坂46、サンプラザ中野くん、ZIGGY、城田優、鈴木雅之、スピッツ、SEKAI NO OWARI、大事MANブラザーズ立川俊之、高橋洋子、谷村新司、DA PUMP、新妻聖子、西川貴教＋ASCA、氷川きよし、FIELD OF VIEW、MAX、三浦大知、DOZAN11（三木道三）、LiSA、WANDSの出演が発表された。スピッツは4年ぶりに出演し、話題の最新曲をテレビ初披露する。

さらに、番組のテーマ「日本の元気！」にちなんだスペシャル企画も。「日本に元気を与えてきたディズニーカバーリレー」「日本に元気を与えてきた名曲カバーリレー」「日本に元気を与えてきたアニソンリレー」では、みんなが元気や勇気をもらった名曲の数々を披露する。

■『音楽の日2020』

総合司会：中居正広／安住紳一郎（TBSアナウンサー）

出演アーティスト（※50音順）

AI

E-girls

家入レオ

いきものがかり

石川さゆりfeat. KREVA, MIYAVI

AKB48

エレファントカシマシ

影山ヒロノブ（★）

桐谷健太（★）

倉木麻衣

欅坂46（★）

郷ひろみ

ゴールデンボンバー

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

サンプラザ中野くん（★）

サンボマスター（★）

GENERATIONS from EXILE TRIBE

ZIGGY（★）

島津亜矢

城田優（★）

スキマスイッチ

鈴木雅之（★）

スピッツ（★）

SEKAI NO OWARI（★）

大事MANブラザーズ立川俊之（★）

高橋洋子（★）

谷村新司（★）

DA PUMP（★）

TUBE（★）

新妻聖子（★）

西川貴教＋ASCA（★）

乃木坂46

Perfume

氷川きよし（★）

BEGIN（★）

BiSH

日向坂46

平原綾香（★）

FIELD OF VIEW（★）

flumpool（★）

MAX（★）

松平健

MAN WITH A MISSION

三浦大知（★）

DOZAN11（三木道三）（★）

宮本浩次

milet

森高千里

森山直太朗（★）

LiSA（★）

Little Glee Monster

WANDS（★）

（★）＝第2弾発表

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