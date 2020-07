TBS系で18日に約9時間半にわたって生放送される音楽特番『音楽の日2020』(後2:00~11:18)出演アーティスト第2弾が12日、発表された。見どころの一つである日本全国を結ぶ生中継では、福島県からはTUBEとサンボマスター、沖縄県からはBEGINとflumpool、長崎県からは森山直太朗と平原綾香が、日本有数の絶景・名所から熱い歌声で日本中に元気を届ける。

第2弾では、影山ヒロノブ、桐谷健太、欅坂46、サンプラザ中野くん、ZIGGY、城田優、鈴木雅之、スピッツ、SEKAI NO OWARI、大事MANブラザーズ立川俊之、高橋洋子、谷村新司、DA PUMP、新妻聖子、西川貴教+ASCA、氷川きよし、FIELD OF VIEW、MAX、三浦大知、DOZAN11(三木道三)、LiSA、WANDSの出演が発表された。スピッツは4年ぶりに出演し、話題の最新曲をテレビ初披露する。

さらに、番組のテーマ「日本の元気!」にちなんだスペシャル企画も。「日本に元気を与えてきたディズニーカバーリレー」「日本に元気を与えてきた名曲カバーリレー」「日本に元気を与えてきたアニソンリレー」では、みんなが元気や勇気をもらった名曲の数々を披露する。

■『音楽の日2020』

総合司会:中居正広/安住紳一郎(TBSアナウンサー)

出演アーティスト(※50音順)

AI

E-girls

家入レオ

いきものがかり

石川さゆりfeat. KREVA, MIYAVI

AKB48

エレファントカシマシ

影山ヒロノブ(★)

桐谷健太(★)

倉木麻衣

欅坂46(★)

郷ひろみ

ゴールデンボンバー

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

サンプラザ中野くん(★)

サンボマスター(★)

GENERATIONS from EXILE TRIBE

ZIGGY(★)

島津亜矢

城田優(★)

スキマスイッチ

鈴木雅之(★)

スピッツ(★)

SEKAI NO OWARI(★)

大事MANブラザーズ立川俊之(★)

高橋洋子(★)

谷村新司(★)

DA PUMP(★)

TUBE(★)

新妻聖子(★)

西川貴教+ASCA(★)

乃木坂46

Perfume

氷川きよし(★)

BEGIN(★)

BiSH

日向坂46

平原綾香(★)

FIELD OF VIEW(★)

flumpool(★)

MAX(★)

松平健

MAN WITH A MISSION

三浦大知(★)

DOZAN11(三木道三)(★)

宮本浩次

milet

森高千里

森山直太朗(★)

LiSA(★)

Little Glee Monster

WANDS(★)

(★)=第2弾発表

