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平幕の炎鵬が１０日、報道陣の電話取材に応じ、７月場所へ好感触を口にした。この日は東京都墨田区の宮城野...
07月10日
欧州ＣＬ準々決勝以降の対戦決定 コロナで中断、８月再開
【ロンドン共同】新型コロナウイルスの影響で中断しているサッカーの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）の準...
阪神、８月１日から１万８千人に 甲子園球場、観客数上限引き上げ
阪神は１０日、甲子園球場で８月１日から６日まで行われる５試合で、入場者数の上限を１万８千人に引き上げ...
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日本相撲協会の芝田山広報部長（元横綱大乃国）は１０日、オンラインで報道陣の取材に応じ、７月場所（１９...
ファンの姿に喜びかみしめ プロ野球、観戦解禁
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ソフトバンクの王球団会長が１０日、本拠地ペイペイドームから隣の新施設に移転し、２１日にオープンする王...