神３―２Ｄ（１０日）　阪神が逆転で４連勝

2020年7月10日 20時29分 (7月10日 20時58分更新) 会員限定
　五回裏無死降雨コールドゲーム。阪神が連勝を４に伸ばした。一回に近本の先頭打者本塁打で追い付き、糸原の三塁打を足場に勝ち越し、大山がソロ。青柳は辛抱強く低めに集め、２失点で２勝目。ＤｅＮＡは大貫が乱調で１回で降板。

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