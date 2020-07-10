将棋、里見香奈が防衛に王手　清麗戦第２局

2020年7月10日 18時13分 (7月10日 18時30分更新) 会員限定
　将棋の第２期清麗戦５番勝負の第２局は１０日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、後手の里見香奈清麗（２８）が１１０手で上田初美女流四段（３１）を破り、２連勝で防衛に王手をかけた。
　第３局は３１日、同所で行われる。

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