関連キーワード
「ゴルゴ１３」が新作再開 新型コロナで一時休載
新型コロナウイルスの影響で５月から新作の掲載を見合わせていた漫画家さいとう・たかをさんの作品「ゴルゴ...
07月10日
ＪＲ東、駅乗車人員マイナス続出 ディズニー最寄りの舞浜は５％減
ＪＲ東日本は１０日、２０１９年度の駅別の１日平均乗車人員ランキングを発表した。新型コロナ感染拡大の影...
北陸新幹線、最長トンネルが貫通 金沢―敦賀間、１９・８キロ
２０２３年春に延伸開業予定の北陸新幹線金沢―敦賀（福井県）間で、福井県の南越前町と敦賀市をつなぐ新北...
ジャニーズ、主催公演を再開へ ８月２１日の大阪が皮切り
ジャニーズ事務所は１０日、新型コロナウイルスの影響で中止していた同事務所の主催公演を再開すると発表し...
相模原の病院、最悪シナリオ想定 国内最初の新型コロナ患者治療
世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス。日本で最初に患者を受け入れた相模原協同病院（相模原市緑区）の...
津軽海峡上に波のような形の雲 珍しい現象、「ゴジラっぽい」
北海道と青森県の間の津軽海峡上で、打ち寄せる波のような形の雲が列を作る姿を、青森県大間町の勝川明樹さ...