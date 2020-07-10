13人組ボーイズグループ・SEVENTEENの韓国7thミニアルバム『Heng:garae』(ヘンガレ)が、週間3.7万枚を売り上げ、7月7日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、シングル・アルバムを通じ自身初の2週連続1位を獲得。週間アルバムランキング2週連続1位は、海外男性アーティストでは、2007/11/5付、11/12付のバックストリート・ボーイズ『アンブレイカブル』以来、12年8ヵ月ぶりとなった。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： Heng:garae ／ SEVENTEEN

2位： ハラミ定食～Streetpiano Collection～ ／ ハラミちゃん

3位： harvest ／ 渡辺美里

4位： Oneiric Diary:3rd Mini Album ／ IZ*ONE

5位： Tragicomedy ／ SHE’S

6位： MORE & MORE ／ TWICE

7位： Traveler ／ Official髭男dism

8位： eyes ／ milet

9位： Breakthrough! ／ Poppin’Party

10位： 35年で35曲“夏と恋”～夏の数だけ恋したけど～ ／ TUBE

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

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