ジャニーズ事務所は１０日、新型コロナウイルスの影響で中止していた同事務所の主催公演を再開すると発表した。５人組アイドルグループ「Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ」のツアー初日、８月２１日の大阪城ホール公演が皮切りとなる。

公演は政府が要請しているイベントの入場制限に沿って開催する。ジャニーズ事務所は２月２７日から主催公演を中止・延期してきた。

