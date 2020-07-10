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新型コロナウイルスの影響で５月から新作の掲載を見合わせていた漫画家さいとう・たかをさんの作品「ゴルゴ...
07月10日
ＪＲ東、駅乗車人員マイナス続出 ディズニー最寄りの舞浜は５％減
ＪＲ東日本は１０日、２０１９年度の駅別の１日平均乗車人員ランキングを発表した。新型コロナ感染拡大の影...
北陸新幹線、最長トンネルが貫通 金沢―敦賀間、１９・８キロ
２０２３年春に延伸開業予定の北陸新幹線金沢―敦賀（福井県）間で、福井県の南越前町と敦賀市をつなぐ新北...
将棋、里見香奈が防衛に王手 清麗戦第２局
将棋の第２期清麗戦５番勝負の第２局は１０日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、後手の里見香奈清麗（２８...
相模原の病院、最悪シナリオ想定 国内最初の新型コロナ患者治療
世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス。日本で最初に患者を受け入れた相模原協同病院（相模原市緑区）の...
津軽海峡上に波のような形の雲 珍しい現象、「ゴジラっぽい」
北海道と青森県の間の津軽海峡上で、打ち寄せる波のような形の雲が列を作る姿を、青森県大間町の勝川明樹さ...