Hey! Say! JUMPの最新シングル「Last Mermaid...」が、初週20.6万枚を売り上げ、7月7日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。これで「デビューからのシングル連続1位獲得作品数」を「Ultra Music Power」(2007年11月発売)から27作連続とし、KAT-TUNと並ぶ歴代2位タイ【※】に。前作2020/3/9付の「I am/Muah Muah」で歴代単独3位を記録して以来、4ヵ月ぶりの記録更新となった。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: Last Mermaid... / Hey!Say!JUMP

2位: Imitation Rain/D.D. / SixTONES vs Snow Man

3位: THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 3chord for the Rock!(イケナイGO AHEAD) / 櫻井桃華(CV:照井春佳),橘ありす(CV:佐藤亜美菜),村上巴(CV:花井美春)

4位: Change the World / MAN WITH A MISSION

5位: 証拠 / ジャニーズWEST

6位: YES AND NO/G / DREAMS COME TRUE

7位: 君を求めて / 新浜レオン

8位: 1,000,000 TIMES / MY FIRST STORY

9位: Mazy Night / King & Prince

10位: umbrella/Dropout / SEKAI NO OWARI

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

【※】「デビュー曲からの連続1位獲得作品数」歴代1位はKinKi Kids(42作連続)

【オリコンランキングご利用上のご注意】

オリコンランキング(売上枚数のデータ等、オリコンのあらゆるデータ、ランキング)の著作権その他の権利はオリコンに帰属しております。WEBサイト(PC、ブログ、携帯電話等)や電子メール、雑誌等の紙媒体等、いかなるメディアにおきましても、オリコンランキングを無断で掲載するといった行為は固く禁じております。

関連キーワード ランキング