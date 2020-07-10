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国交省、ＪＲ東海にリニア整備へ打開案提示 静岡県の対応が焦点
リニア中央新幹線の静岡工区を巡り、国土交通省の藤田耕三事務次官は１０日、省内でＪＲ東海の金子慎社長と...
07月10日
石炭火力の輸出支援を厳格化 政府方針、設備性能などに条件
政府は九日、経協インフラ戦略会議（議長・菅義偉官房長官）を開催し、石炭火力発電の輸出支援の要件を厳格...
河野氏「あらゆる防衛カードが必要」 参院外交防衛委、敵基地攻撃で議論
河野太郎防衛相は九日の参院外交防衛委員会の閉会中審査で、地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」...
日米高官、対北朝鮮で連携 コロナ後初の要人来日
秋葉剛男外務事務次官は９日夜、米国のビーガン国務副長官（北朝鮮担当特別代表）と東京都内で会談した。最...
米軍、嘉手納基地で降下訓練 今年初、沖縄県は抗議方針
米軍は９日、嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）で今年初のパラシュート降下訓練を行った。日米両政府は１９...
07月09日
東京「諸悪の根源」と兵庫知事 直後に発言を取り消し
兵庫県の井戸敏三知事は９日、神戸市で開かれた県の新型コロナウイルス対策本部会議の冒頭あいさつで、感染...