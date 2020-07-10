立憲民主党本部に爆破予告　今夕、幹事長が公表へ

2020年7月10日 10時56分 (7月10日 11時04分更新) 会員限定
　東京・平河町の立憲民主党本部を１０日夕方に爆破すると予告するメールが、同党に届いていたことが分かった。福山哲郎幹事長が同日午前、国会内で記者団に説明する。
　関係者によると、メールは９日までに届き、警視庁に届け出た。

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