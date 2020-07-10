長女、１カ月半外出の形跡なし　東京・大田区の放置死事件

2020年7月10日 10時33分 (7月10日 10時46分更新) 会員限定
　３歳の長女を東京都大田区の自宅に放置し衰弱死させたとして、保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕された母親が、事件前の約１カ月半、長女を一度も外出させた形跡がないことが１０日、捜査関係者への取材で分かった。

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