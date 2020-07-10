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ペット業者に飼育数制限、環境省 犬猫交配６歳まで、愛護法改正
動物の適正な飼育方法を話し合う環境省の検討会が１０日開かれ、同省は繁殖業者やペットショップに対して、...
07月10日
三重で２１日ぶり新型コロナ感染者 都内の感染者と接触
三重県は１０日、同県鈴鹿市の６０代男性が新型コロナウイルスに感染したと発表した。今月初めに訪れた東京...
ボランティア検温し作業へ 熊本・人吉、県内居住に限定
熊本県南部の豪雨で大きな被害が出た熊本県人吉市の社会福祉協議会は１０日、同市と球磨村にある被災住宅の...
文科相、米との月探査協力で署名 日本人滞在も前提に
萩生田光一文部科学相は１０日、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）のブライデンスタイン局長とオンラインで会談し、...
西日本から東北で大雨の恐れ 土砂災害、氾濫に厳重警戒
梅雨前線の影響で、１１日にかけ西日本から東北で激しい雨が降る見込みだ。気象庁は１０日、土砂災害や河川...
九州豪雨、不明者捜索続く 土砂災害危険性なお高く
梅雨前線による記録的な豪雨で、１０日までの九州の行方不明は１６人となっている。前線の活動が活発な状態...