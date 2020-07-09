豪雨対策本部を午後開催　首相出席

2020年7月9日 11時41分 (7月9日 12時23分更新) 会員限定
　政府は９日、大きな被害が出た九州や本州での豪雨に関し、豪雨非常災害対策本部会合を同日午後３時から首相官邸で開くと発表した。安倍晋三首相、菅義偉官房長官らが出席する。最新の被害状況を巡り報告を受け、行方不明者の捜索や被災者への救援に全力を挙げるよう指示する。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

政治の最新ニュース

記事一覧