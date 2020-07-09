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西村担当相「緊張感持ち警戒」 東京や埼玉でコロナ感染増
西村康稔経済再生担当相は９日の参院内閣委員会で、東京都や埼玉県での新型コロナウイルス感染の現状につい...
07月09日
国交事務次官に栗田卓也氏 復興庁次官は由木文彦氏
政府は、国土交通省の藤田耕三事務次官（６０）が退任し、後任に栗田卓也国交審議官（５８）を充てる人事を...
「親の子供連れ去り」禁止を要請 欧州議会が対日決議
【ブリュッセル共同】欧州連合（ＥＵ）欧州議会本会議は８日、ＥＵ加盟国の国籍者と日本人の結婚が破綻した...
野党否定「正確に分析を」 衆院内閣委で論戦
新型コロナウイルス感染者数の最近の増加傾向と、ＰＣＲ検査数との因果関係を巡り、八日の衆院内閣委員会で...
野党、河井夫妻の議員辞職要求 起訴受け「首相に最大責任」
野党は８日、河井前法相と妻の案里参院議員が公選法違反（買収）の罪で起訴されたことを受け、議員辞職を一...
07月08日
敵基地攻撃は「自衛の範囲内」 河野防衛相、必要最小限が前提
河野太郎防衛相は８日の衆院安全保障委員会の閉会中審査で、敵基地攻撃能力に関し、現行憲法の範囲内で保有...