女優の前田敦子(32)が7日、横浜市のMARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリアで行われたクリスマス限定イベント「YOKOHAMA MINATOMIRAI CHRISTMAS 2023ワーナー・ブラザース 100th ANNIVERSARY ~Power of Story~」のクリスマスツリー点灯式に出席した。開業10周年を迎えたMARK IS みなとみらいと、創立100周年のワーナー・ブラザースとのコラボイベントに、ゲストとして登場した前田は自身初の点灯式イベントに「すごく夢だったのでうれしいです」と目を輝かせ、「ワーナーの映画は山ほど見てきているので、『グーニーズ』を見て育ちましたし、『グレムリン』が大好きで、ギズモに会いたい幼少期を過ごしました」と“ワーナー愛”を熱弁した。