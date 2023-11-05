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東京日比谷野音「百年先も聖地」 記念公演閉幕、解体し建て替え
開設１００周年を迎えた東京の日比谷公園大音楽堂（野音）で５日夜、４月から繰り広げられた記念公演のクロ...
11月5日
ガザ、一般人に無差別被害 集会で国連職員訴え、札幌
パレスチナ自治区ガザで医療支援を続けてきた「北海道パレスチナ医療奉仕団」が５日、札幌市内で集会を開い...
踏切事故で３４歳男性死亡、福島 ＪＲ東北線、つえつき転倒
５日午前９時１０分ごろ、福島市郷野目師々田のＪＲ東北線踏切で、近所に住む職業不詳橋本孝さん（３４）が...
島根原発、事故想定し避難訓練 来年８月に再稼働予定
島根、鳥取両県は５日、中国電力が来年８月の再稼働を目指す島根原発２号機（松江市）の事故を想定した住民...
「世界津波の日」各地で訓練 南海トラフ地震想定も
国連が定める「世界津波の日」の５日、全国各地で、巨大地震での津波発生を想定した避難訓練が実施された。...
軽乗用車に追突、救護せず逃げた疑い 容疑者の男逮捕、事故2日後に出頭
北方署は4日、自動車運転処罰法違反（過失傷害）と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで、瑞穂市牛牧、車両整備...