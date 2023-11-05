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クマに襲われ６９歳男性重傷　岩手・奥州、クルミ拾い

2023年11月5日 21時27分 (11月5日 21時41分更新)
　５日午前１０時５０分ごろ、岩手県奥州市胆沢小山上大畑平の雑木林で、人がクマに襲われたと１１９番があった。奥州署によると、近所に住む無職の男性（６９）が顔をかまれ、重傷を負った。
　クルミ拾いのため雑木林に入り、成獣とみられるクマ１頭に襲われたという。

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