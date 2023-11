3日のDAY1はバンドリ!の元祖でありアイコンでもあるPoppin’Party(ポピパ)が登場。今回は遊園地をイメージしたステージで、キラキラドキドキにワクワクもプラス。ライブ初披露となる「青春 To be continued」「最強☆ソング」など全14曲をキュートに披露。ボーカルの愛美は「2年後の10周年はメンバーで曲を作ってみたい。まだまだ成長できる」と、ポピパへの熱い思いを発信。会場を笑顔と歓声にあふれさせ、ゆるぎない存在感を示した。



4日のDAY2はMyGO!!!!!(マイゴ)による過去最大の単独公演。今夏放送された同グループのアニメが話題となり、1日にはファーストアルバム発売と、その勢いも手伝って会場はすさまじい熱気。1曲目「無路矢(のろし)」から感情が爆発し、アニメの名場面で使われた「詩超絆(うたことば)」では涙を誘う。真っすぐな全力パフォーマンスで全15曲を“叫び”続け、詰めかけた“迷子たち”と一瞬一瞬を重ねた。



5日のDAY3はRAISE A SUILEN(RAS)がさらなる進化を見せた。1日発売のミニアルバムに収録された「STRAY CERBERUS」「BERSER―KEY」など、メンバーキャラ5人それぞれに焦点を当てた5曲で、ライブタイトル「REVEAL」の通りにRASの内面を会場にさらけ出す。力強いボーカル、激しくテクニカルな演奏、高速“小悪魔”ラップでブチ上げ、全16曲をボルテージマックスで駆け抜けた。 東京ガーデンシアターがバンドリーマーの愛で埋め尽くされた! 次世代ガールズバンドプロジェクト「バンドリ!」の「12th☆LIVE」が3~5日の3日間、同所で開催された。3日のDAY1はバンドリ!の元祖でありアイコンでもあるPoppin’Party(ポピパ)が登場。今回は遊園地をイメージしたステージで、キラキラドキドキにワクワクもプラス。ライブ初披露となる「青春 To be continued」「最強☆ソング」など全14曲をキュートに披露。ボーカルの愛美は「2年後の10周年はメンバーで曲を作ってみたい。まだまだ成長できる」と、ポピパへの熱い思いを発信。会場を笑顔と歓声にあふれさせ、ゆるぎない存在感を示した。4日のDAY2はMyGO!!!!!(マイゴ)による過去最大の単独公演。今夏放送された同グループのアニメが話題となり、1日にはファーストアルバム発売と、その勢いも手伝って会場はすさまじい熱気。1曲目「無路矢(のろし)」から感情が爆発し、アニメの名場面で使われた「詩超絆(うたことば)」では涙を誘う。真っすぐな全力パフォーマンスで全15曲を“叫び”続け、詰めかけた“迷子たち”と一瞬一瞬を重ねた。5日のDAY3はRAISE A SUILEN(RAS)がさらなる進化を見せた。1日発売のミニアルバムに収録された「STRAY CERBERUS」「BERSER―KEY」など、メンバーキャラ5人それぞれに焦点を当てた5曲で、ライブタイトル「REVEAL」の通りにRASの内面を会場にさらけ出す。力強いボーカル、激しくテクニカルな演奏、高速“小悪魔”ラップでブチ上げ、全16曲をボルテージマックスで駆け抜けた。

また、それぞれの公演の中で、ポピパは来年4月29日に横浜アリーナでMyGO!!!!!との合同ライブ、MyGO!!!!!は2月12日から全国4都市を巡るライブツアー、RASは6月15、16日に東京ガーデンシアターで単独ライブを開催することが発表された。

DAY1 Poppin’Party「Welcome to Poppin’Land」セットリスト

01.Happy Happy Party!

02.What’s the POPIPA!?

03.ぽっぴん’どりーむ!

04.青春 To be continued

05.CiRCLING

06.B.O.F

07.ぽっぴん’しゃっふる

08.Hello! Wink!

09.最強☆ソング

10.夏のドーン!

11.Time Lapse

12.RiNG A BELL

~アンコール~

01.1000回潤んだ空

02.Moonlight Walk

DAY2 MyGO!!!!!「ちいさな一瞬」セットリスト

01.無路矢

02.名無声

03.Henceforth

04.猛独が襲う

05.影色舞

06.swim

07.音一会

08.人間になりたいうた Piano ver.

09.詩超絆

10.迷路日々

11.迷星叫

12.碧天伴走

~アンコール~

01.栞

02.壱雫空

03.焚音打

DAY3 RAISE A SUILEN「REVEAL」セットリスト

01.Apocalypse

02.EXPOSE ‘Burn out!!!’

03.JUST THE WAY I AM

04.TWIN TALE

05.Invincible Fighter

06.HELL! or HELL?

07.STRAY CERBERUS

08.Takin’ my Heart

09.A DECLARATION OF XXX

10.BERSER-KEY

11.-N-E-M-E-S-I-S-

12.SOUL SOLDIER

13.DRIVE US CRAZY

14.R・I・O・T

15.UNSTOPPABLE

16.POLARIS