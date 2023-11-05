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石川県能登地方を震源とし、最大震度６強を観測した５月の地震から５日で半年が経過した。１人が亡くなり、...
11月5日
多文化共生考えるフェス、大阪 外国人在籍が前提の教育制度に
多文化共生やトランスジェンダー理解など社会の多様性を考える「ダイバーシティフェスティバル」が５日、大...
自動通話とＡＩ、災害時安否確認 陸前高田、全国初システム
東日本大震災で被災した岩手県陸前高田市は５日、自動音声応答通話「オートコール」と人工知能（ＡＩ）を活...
「世界津波の日」各地で訓練 南海トラフ地震想定も
国連が定める「世界津波の日」の５日、全国各地で、巨大地震での津波発生を想定した避難訓練が実施された。...
ネコ駅長に「さくら」が就任 会津鉄道、兄「らぶ」の後継ぎ
福島県会津地方を走る会津鉄道の芦ノ牧温泉駅（会津若松市）の３代目名誉駅長に５日、雌のネコ「さくら」が...
和歌山・広川町で避難訓練 津波想定、高台へ走れ
「世界津波の日」の５日、和歌山県広川町で南海トラフ巨大地震によって列車が停止したと想定した、ＪＲ西日...