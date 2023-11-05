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柿８４００個盗まれる　新潟、被害額約３０万円

2023年11月5日 16時24分 (11月5日 16時46分更新)
　新潟県警本部

　新潟県警本部

　新潟県警西蒲署は５日、新潟市西蒲区の果樹園で柿約８４００個（約３０万円相当）が盗まれる被害があったと明らかにした。窃盗事件とみて捜査している。
　署によると、柿の木を所有する男性（７８）が３日に訪れた際、大量になくなっていることに気づき、届け出た。

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