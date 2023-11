演歌歌手の丘みどり(39)が4日、東京・丸の内のコットンクラブ東京で、ジャズ、シャンソン、映画音楽など演歌の枠を超えた1日限定のライブ「丘みどり First Live In COTTON CLUB 2023」を開催した。

丘はライブ開演前に取材に応じ、「初のコットンクラブのステージはカッコ良くてすてき。洋楽でコブシを回しそうになるので気をつけなくては」と笑顔を見せた。さらに「以前、米ラスベガスでセリーヌ・ディオンのステージを見た時に感動した『My Heart Will Go on』は思い出の曲。夢がベガス公演なので一歩近づいた。成田空港ぐらいまでかな」と夢実現への熱意を語り、「ファンから『ベガス公演のお金たまったよ』と言われてます」と苦笑した。

ライブでは「舟唄」など昭和演歌メドレーから、「バラ色の人生」などシャンソン、「Fly me to the moon」など、ジャズでもボーカリストとしての魅力を発揮。さらに映画音楽では思い入れのある「My Heart―」など2曲をダイナミックに歌い上げた。