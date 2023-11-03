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無人のトラックに挟まれた？　名古屋・緑区で男性が意識不明

2023年11月3日 22時01分 (11月3日 22時04分更新)

　3日午前7時40分ごろ、名古屋市緑区徳重2の市道で、無人の中型トラックとブロック塀の間で男性が倒れているのが見つかった。緑署によると、男性は愛知県津島市の運送会社社員（52）で意識不明の重体。現場は商業施設の搬入口前で、署は男性が降りた後、何らかの理由でトラックが前進し、塀との間に挟まれたとみて調べている。

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