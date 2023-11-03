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名鉄西尾線、吉良吉田駅～西尾駅の上下線で運転見合わせ　人身事故で

2023年11月3日 21時59分 (11月3日 22時00分更新)

　名古屋鉄道は3日、午後8時20分ごろに名鉄西尾線の福地駅～上横須賀駅間で人身事故が発生し、吉良吉田駅～西尾駅間の上下線で運転を見合わせた。この影響で名古屋本線のダイヤなども乱れている。
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