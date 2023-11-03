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3日午後3時30分ごろ、長野県辰野町小野の中村昭夫さん方から出火、木造一部2階建て住宅を全焼し、約3...
11月3日
無人のトラックに挟まれた？ 名古屋・緑区で男性が意識不明
3日午前7時40分ごろ、名古屋市緑区徳重2の市道で、無人の中型トラックとブロック塀の間で男性が倒れて...
名古屋で126年ぶり！？11月に2日連続の夏日 中部各地でも最高気温を記録
3連休初日の3日、中部6県96地点のうち、38地点で最高気温が25度以上の夏日となった。名古...
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囲碁の第48期名人戦7番勝負の第6局は2、3の両日、神奈川県箱根町で打たれ、芝野虎丸名人（23）が2...
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「すごい大きい！」名古屋の「考える人」が陸前高田に到着 3年間貸し出し
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