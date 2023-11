◇1日(日本時間2日) 大リーグ ワールドシリーズ第5戦 ダイヤモンドバックス0―5レンジャーズ(フェニックス)

大リーグは今季の王者を決めるワールドシリーズ(WS)第5戦が行われ、レンジャーズは敵地でDバックスに5―0で完封勝利。シリーズ4勝1敗で球団創設63年目にして初のWS優勝を果たした。

試合終了の瞬間、マウンドでできた歓喜の輪に、全米中継局FOXのデービス・アナウンサーは「So long to heartbreak Hello to World Series(ハートブレークよ、さようなら。ワールドシリーズよ、こんにちは)」と実況した。

投打の主役が最大の舞台で輝いた。先発右腕ネイサン・イオバルディ(33)は6イニングを無失点。4安打、5四球と制球に苦しみながらも、得点圏に走者を置いて9打数無安打と要所を締め、エースの意地を見せた。

打線は相手先発ギャレンの前に6回までノーヒットノーランに抑えられたが、7回にコリー・シーガー(29)が外角低めのナックルカーブを左前に流し打ち、チーム初安打。同実況は「当然コリー・シーガーです。常にシーガーなんです!」と興奮した。

すると、ここからカーターが右中間二塁打、ガーバーがタイムリー中前打とつなぎ、シーガーは先制のホームイン。カーターはこの二塁打が今PS9本目で、これは単一PSの最多記録となった。レンジャーズは9回もセミエンの2ランなどで4得点をダメ押しした。(写真はAP)