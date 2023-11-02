ＪＲ九州、福岡に部品工場 鉄道保守管理の中核
2023年11月2日 00時36分 (11月2日 00時45分更新)
ＪＲ九州の子会社、ＪＲ九州エンジニアリング（福岡市）は１日、福岡県古賀市に建設した工場の完成式典を開いた。県内３拠点の部門を集約し、鉄道部品の保守管理や工作機械の製造の中核を担う。小林宰社長は「人や知恵と融合し、人工知能（ＡＩ）の力を加えて新しい製品を生んでいきたい」と意気込んだ。
工業団地内の約５７００平方メートルの敷地に総工費は約１４０億円で建てた福岡製作所は、車両の手すりや大型の荷物棚などを製造。線路の保守に使う車両の修理も行う。
同社はＪＲ九州の観光列車の改造、自動改札や券売機の修繕を引き受けるほか、都営地下鉄や大阪メトロ、京阪電鉄など全国の鉄道会社への納入実績がある。
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