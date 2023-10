SEVENTEEN『SEVENTEEN 11th Mini Album「SEVENTEENTH HEAVEN」』(PLEDIS ENTERTAINMENT/2023年10月25日発売) (P)&(C) PLEDIS Entertainment

13人組グループ・SEVENTEENの最新アルバム『SEVENTEEN 11th Mini Album「SEVENTEENTH HEAVEN」』が、初週45.8万枚を売り上げ、10月31日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

SEVENTEENの同ランキング1位獲得は、2023/9/4付での『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』に続き、7作連続、通算11作目。海外アーティストの「アルバム通算1位獲得作品数」記録は、BTSと並ぶ歴代1位タイから、歴代単独1位【※1】となった。

なお、海外アーティストによる今年度初週売上記録【※2】【※3】は、4位となり、SEVENTEENのアルバムがTOP5に3作ランクインしている。

【※1】海外アーティストにおける「アルバム通算1位獲得作品数」記録 ※2023/11/6付現在/1位:SEVENTEEN 11作 『SEVENTEEN 11th Mini Album「SEVENTEENTH HEAVEN」』(2023/11/6付)など、2位:BTS 10作『Proof』(2022/6/27付)など、3位:TOMORROW X TOGETHER 9作『The Name Chapter: FREEFALL』(2023/10/23付)など

【※2】今年度は「2022/12/26付」よりスタート

【※3】「週間アルバムランキング」海外アーティスト今年度初週売上TOP5 ※2023/11/6付現在/1位:55.2万枚 SEVENTEEN『SEVENTEEN 10th Mini Album「FML」』(5/8付)、2位:51.2万枚 SEVENTEEN『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』(9/4付)、3位:50.6万枚 Stray Kids『Social Path (feat. LiSA) / Super Bowl -Japanese ver.-』(9/18付)、4位:45.8万枚 SEVENTEEN『SEVENTEEN 11th Mini Album「SEVENTEENTH HEAVEN」』(11/6付)、5位:37.8万枚 Stray Kids『THE SOUND』(3/6付)

<クレジット:オリコン調べ(2023/11/6付:集計期間:2023年10月23日〜10月29日)>

