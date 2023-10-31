SEVENTEEN『SEVENTEEN 11th Mini Album「SEVENTEENTH HEAVEN」』（PLEDIS ENTERTAINMENT／2023年10月25日発売） （P）&（C） PLEDIS Entertainment

13人組グループ・SEVENTEENの最新アルバム『SEVENTEEN 11th Mini Album「SEVENTEENTH HEAVEN」』が、初週45.8万枚を売り上げ、10月31日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

SEVENTEENの同ランキング1位獲得は、2023/9/4付での『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』に続き、7作連続、通算11作目。海外アーティストの「アルバム通算1位獲得作品数」記録は、BTSと並ぶ歴代1位タイから、歴代単独1位【※1】となった。

なお、海外アーティストによる今年度初週売上記録【※2】【※3】は、4位となり、SEVENTEENのアルバムがTOP5に3作ランクインしている。

【※1】海外アーティストにおける「アルバム通算1位獲得作品数」記録 ※2023/11/6付現在／1位：SEVENTEEN 11作 『SEVENTEEN 11th Mini Album「SEVENTEENTH HEAVEN」』（2023/11/6付）など、2位：BTS 10作『Proof』（2022/6/27付）など、3位：TOMORROW X TOGETHER 9作『The Name Chapter: FREEFALL』（2023/10/23付）など

【※2】今年度は「2022/12/26付」よりスタート

【※3】「週間アルバムランキング」海外アーティスト今年度初週売上TOP5 ※2023/11/6付現在／1位：55.2万枚 SEVENTEEN『SEVENTEEN 10th Mini Album「FML」』（5/8付）、2位：51.2万枚 SEVENTEEN『SEVENTEEN JAPAN BEST ALBUM「ALWAYS YOURS」』（9/4付）、3位：50.6万枚 Stray Kids『Social Path （feat. LiSA） / Super Bowl -Japanese ver.-』（9/18付）、4位：45.8万枚 SEVENTEEN『SEVENTEEN 11th Mini Album「SEVENTEENTH HEAVEN」』（11/6付）、5位：37.8万枚 Stray Kids『THE SOUND』（3/6付）

＜クレジット：オリコン調べ（2023/11/6付：集計期間:2023年10月23日〜10月29日）＞

関連キーワード 音楽