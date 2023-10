Snow ManライブDVD/Blu-ray『Snow Man 1st DOME tour 2023 i DO ME』通常盤ジャケット

9人組グループ・Snow Man初の全国4大ドームツアーのライブDVD/Blu-ray『Snow Man 1st DOME tour 2023 i DO ME』が、12月31日に発売されることが決定した。あわせてジャケット写真と収録内容が解禁となった。

本編には、デビュー発表を行った思い出の地でもある東京ドーム(6月10~12日)での公演の模様を収録。さらに、初回盤と通常盤それぞれに異なる特典映像が収められることが明らかになった。

初回盤の特典映像には、全10公演のMCをダイジェストで振り返る「MCダイジェスト集」、ツアーの裏側に密着したドキュメンタリー映像「The Documentary of i DO ME」、ツアー最終日で披露したWアンコール曲「ZIG ZAG LOVE」、9人それぞれの名場面と「POWEEEEER」のダンスバトル、「君の彼氏になりたい。」での一言セリフ、「ブラザービート」のボーカルシャッフルver.を集めた「i DO MEいいとこセレクション」、メンバーが自分たちのライブを振り返る「メンバーセレクトLIVEビジュアルコメンタリー」と盛りだくさん。

通常盤の特典映像には、5曲のマルチアングル映像とツアー初日の京セラドーム大阪公演のダイジェスト映像が盛り込まれる。

■『Snow Man 1st DOME tour 2023 i DO ME』

▼LIVE本編

Overture

D.D.

KISSIN’ MY LIPS

Grandeur

Nine Snow Flash

ブラザービート

Hip bounce!!

POWEEEEER

イチバンボシ

Julietta

クラクラ

JUICY

Gotcha!

Vroom Vroom Vroom

DA BOMB

W

Crazy F-R-E-S-H Beat

MC

タペストリー

Secret Touch

オレンジkiss

僕という名のドラマ

ナミダの海を越えて行け

8月の青

Snow World

ファンターナモーレ

君の彼氏になりたい。

Two

Bass Bon

slow...

Super Deeper

Party! Party! Party!

Cry out

あいことば

【アンコール】

Lock on!

HELLO HELLO

ブラザービート

▼特典映像(初回盤)

・MCダイジェスト集

・The Documentary of i DO ME

・ZIG ZAG LOVE@2023.7.2 バンテリドーム ナゴヤ

・i DO MEいいとこセレクション

〜グループ編〜

「POWEEEEER」ダンスバトル集

「君の彼氏になりたい。」セリフ集

「ブラザービート 〜ボーカルシャッフルver.〜」集

〜メンバー編〜

HIKARU IWAMOTO

TATSUYA FUKAZAWA

RAUL

SHOTA WATANABE

KOJI MUKAI

RYOHEI ABE

REN MEGURO

RYOTA MIYADATE

DAISUKE SAKUMA

・メンバーセレクトLIVEビジュアルコメンタリー

▼特典映像(通常盤)

・ツアー初日ダイジェスト映像@2023.5.26 京セラドーム大阪

・マルチアングル映像(KISSIN’ MY LIPS/クラクラ/Gotcha!/Vroom Vroom Vroom/Two/Bass Bon)

