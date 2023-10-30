Snow Man、初4大ドームツアー映像化 収録内容＆ジャケ写解禁
2023年10月30日 12時18分 (10月30日 13時07分更新)
9人組グループ・Snow Man初の全国4大ドームツアーのライブDVD／Blu-ray『Snow Man 1st DOME tour 2023 i DO ME』が、12月31日に発売されることが決定した。あわせてジャケット写真と収録内容が解禁となった。
本編には、デビュー発表を行った思い出の地でもある東京ドーム（6月10～12日）での公演の模様を収録。さらに、初回盤と通常盤それぞれに異なる特典映像が収められることが明らかになった。
初回盤の特典映像には、全10公演のMCをダイジェストで振り返る「MCダイジェスト集」、ツアーの裏側に密着したドキュメンタリー映像「The Documentary of i DO ME」、ツアー最終日で披露したWアンコール曲「ZIG ZAG LOVE」、9人それぞれの名場面と「POWEEEEER」のダンスバトル、「君の彼氏になりたい。」での一言セリフ、「ブラザービート」のボーカルシャッフルver.を集めた「i DO MEいいとこセレクション」、メンバーが自分たちのライブを振り返る「メンバーセレクトLIVEビジュアルコメンタリー」と盛りだくさん。
通常盤の特典映像には、５曲のマルチアングル映像とツアー初日の京セラドーム大阪公演のダイジェスト映像が盛り込まれる。
■『Snow Man 1st DOME tour 2023 i DO ME』
▼LIVE本編
Overture
D.D.
KISSIN’ MY LIPS
Grandeur
Nine Snow Flash
ブラザービート
Hip bounce!!
POWEEEEER
イチバンボシ
Julietta
クラクラ
JUICY
Gotcha!
Vroom Vroom Vroom
DA BOMB
W
Crazy F-R-E-S-H Beat
MC
タペストリー
Secret Touch
オレンジkiss
僕という名のドラマ
ナミダの海を越えて行け
8月の青
Snow World
ファンターナモーレ
君の彼氏になりたい。
Two
Bass Bon
slow...
Super Deeper
Party! Party! Party!
Cry out
あいことば
【アンコール】
Lock on!
HELLO HELLO
ブラザービート
▼LIVE本編
Overture
D.D.
KISSIN’ MY LIPS
Grandeur
Nine Snow Flash
ブラザービート
Hip bounce!!
POWEEEEER
イチバンボシ
Julietta
クラクラ
JUICY
Gotcha!
Vroom Vroom Vroom
DA BOMB
W
Crazy F-R-E-S-H Beat
MC
タペストリー
Secret Touch
オレンジkiss
僕という名のドラマ
ナミダの海を越えて行け
8月の青
Snow World
ファンターナモーレ
君の彼氏になりたい。
Two
Bass Bon
slow...
Super Deeper
Party! Party! Party!
Cry out
あいことば
【アンコール】
Lock on!
HELLO HELLO
ブラザービート
▼特典映像（初回盤）
・MCダイジェスト集
・The Documentary of i DO ME
・ZIG ZAG LOVE＠2023.7.2 バンテリドーム ナゴヤ
・i DO MEいいとこセレクション
〜グループ編〜
「POWEEEEER」ダンスバトル集
「君の彼氏になりたい。」セリフ集
「ブラザービート 〜ボーカルシャッフルver.〜」集
〜メンバー編〜
HIKARU IWAMOTO
TATSUYA FUKAZAWA
RAUL
SHOTA WATANABE
KOJI MUKAI
RYOHEI ABE
REN MEGURO
RYOTA MIYADATE
DAISUKE SAKUMA
・メンバーセレクトLIVEビジュアルコメンタリー
・MCダイジェスト集
・The Documentary of i DO ME
・ZIG ZAG LOVE＠2023.7.2 バンテリドーム ナゴヤ
・i DO MEいいとこセレクション
〜グループ編〜
「POWEEEEER」ダンスバトル集
「君の彼氏になりたい。」セリフ集
「ブラザービート 〜ボーカルシャッフルver.〜」集
〜メンバー編〜
HIKARU IWAMOTO
TATSUYA FUKAZAWA
RAUL
SHOTA WATANABE
KOJI MUKAI
RYOHEI ABE
REN MEGURO
RYOTA MIYADATE
DAISUKE SAKUMA
・メンバーセレクトLIVEビジュアルコメンタリー
▼特典映像（通常盤）
・ツアー初日ダイジェスト映像@2023.5.26 京セラドーム大阪
・マルチアングル映像（KISSIN’ MY LIPS／クラクラ／Gotcha!／Vroom Vroom Vroom／Two／Bass Bon）
・ツアー初日ダイジェスト映像@2023.5.26 京セラドーム大阪
・マルチアングル映像（KISSIN’ MY LIPS／クラクラ／Gotcha!／Vroom Vroom Vroom／Two／Bass Bon）
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