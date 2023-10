日本では初のファンミーティングを開催したKep1er Photo by 上山陽介/木村泰之

9人組グローバルガールズグループ・Kep1erが27・28日の両日、東京ガーデンシアターでファンミーティング『Kep1er JAPAN FAN MEETING “Fairy Fantasia”』を開催した。今月22日にグループ結成2周年を迎えたKep1erの日本では初となるファンミーティングは、3公演で計2万人を動員した。

タイトルどおり“妖精”がコンセプト。オープニング映像で妖精の楽園の扉が開くと、ブラックのシックな衣装を身にまとったKep1erが登場し、韓国でリリースした最新曲「Galileo」のエネルギッシュなパフォーマンスからスタートした。

ファンミーティングならではのファンと一緒になって楽しめるゲームやファン参加型の企画も満載。演出はダンスパフォーマンスグループ・s**t kingzのkazukiが担当した。

5~6月にかけて行われた日本ツアー『Kep1er JAPAN CONCERT TOUR 2023 <FLY-BY>』で、シャオティンが「Kep1ian(Kep1erファン)が見たい曲をやってみたい」と熱望していたのを受け、ファン投票上位曲をパフォーマンスするコーナーも。

カテゴリー別にTOP3まで発表され、「Cuteな曲」では、Kep1erが誕生したオーディション番組『Girls Planet 999:少女祭典』のファイナルミッション曲「Shine」が1位となり、2022年の韓国デビュー日以来のパフォーマンスでファンを沸かせた。「Coolな曲」では「THE GIRLS(Can’t turn me down)」が、「Energetic & Powerfulな曲」では「Back to the City」がそれぞれ1位となった。

アンコールでは、11月22日発売の約8ヶ月ぶりとなる日本3rdシングル「<FLY-HIGH>」のタイトル曲「Grand Prix」をファンの前で初披露するサプライズも。メンバーが“ラブレーサー”として、好きな相手へ駆けつけていく気持ちや、恋をかなえたときの喜びを表現した歌詞になっており、サビの「Like a Grand Prix」ではエンジンをかけるような振り付けを披露。9人の一糸乱れぬパフォーマンスで会場を沸かせた。

終演後、スクリーンには「2024年2月3月 Kep1er JAPAN FAN CONCERT 開催決定!」の告知が映し出され、会場は再び歓喜に沸いた。

■『Kep1er JAPAN FAN MEETING “Fairy Fantasia”』セットリスト

1. Galileo

2. THE GIRLS (Can’t turn me down)

3. Shine (Kep1er Ver.)

4. Back to the City

【アンコール】

5. Grand Prix

関連キーワード 音楽