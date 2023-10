8人グループ・Hey! Say! JUMPの新アルバム『PULL UP!』(プルアップ)が、12月6日に発売することが決定した。

前作『FILMUSIC!』より約1年4ヶ月ぶり、10枚目のオリジナルアルバムとなる今作のテーマは「PULL UP!」。言葉の意味は「引き上げる、躍進する」、そして「曲をもう一度聞きたい!」の合図となる。CDデビュー17年目に突入し、次のステップへ日々飛躍していくことをテーマに掲げた、王道からトレンドまで網羅したジャンルレスなエンターテインメントアルバムが完成した。

本作には、今年5月に発売した両A面シングル収録曲「DEAR MY LOVER」「ウラオモテ」をはじめ、配信中のDigital EP「P.U!」収録の「Ready to Jump」「だいすきなきみへ」(NHKみんなのうた10-11月)「それぞれ。」(テレビ朝日系ドラマ『家政夫のミタゾノ』主題歌)に加えて、新曲として川谷絵音、橋本絵莉子、Uru(収録順)ら豪華アーティストが今の等身大のHey! Say! JUMPに向けて書き下ろした楽曲を多数収録した。

また、通常盤Bonus Trackとして、東大発の知識集団QuizKnock×トラックメーカーたなかひろかず氏による前代未聞のクイズ企画曲「please, ‘Q’uickly!」、さらに「恋をするんだ」「DEAR MY LOVER」作家陣による、Hey! Say! JUMPの真骨頂・淡くて甘い王道ラブソング「Evan’s Knot」を収録する。

