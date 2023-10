TBS系で11月6日放送の『CDTVライブ!ライブ!』2時間スペシャル(後7:00)の出演アーティスト第2弾と楽曲が30日、発表された。

スタジオジブリのトリビュートアルバム『ジブリをうたう』から、松下洸平は映画『耳をすませば』の主題歌「カントリー・ロード」、家入レオは『天空の城ラピュタ』挿入歌「君をのせて」を、Little Glee Monsterは『ゲド戦記』挿入歌「テルーの唄」を一夜限りのスペシャルメドレーで披露。ジブリ映画の名場面と共に届ける。

緑黄色社会は、各パートがアグレッシブに絡み合いながらスリリングな展開を見せ、甘美な毒気を感じさせる楽曲「花になって」を、Creepy Nutsは、1年ぶりとなる彼らの新境地を感じさせる新曲「ビリケン」を、大分発のロックンロールの正統伝承者・SIX LOUNGEは、SMSで話題の楽曲「リカ」を、日向坂46は2ndアルバムのリード曲「君は0から1になれ」を、GENERATIONS は、10周年の集大成となるミニアルバム『beyond the GENERATIONS』より「Diamonds」をそれぞれフルサイズでテレビ初パフォーマンス。

そして、「名曲ライブ!ライブ!」にはジェジュンが登場。カバーアルバム第三弾『Love Covers III』よりスターダスト☆レビューの名曲「木蘭の涙」を地上波で初歌唱する。

■出演アーティスト・楽曲(※アーティスト名50音順)

IVE「Off The Record」「ELEVEN -Japanese ver.-」

家入レオ「君をのせて」

King & Prince「愛し生きること 」「MAGIC WORD」

Creepy Nuts「ビリケン」

ジェジュン「木蘭の涙」

GENERATIONS「Diamonds」

SIX LOUNGE「リカ」

シャイトープ「Burn!!」

Da-iCE「ナイモノネダリ」

TOMORROW X TOGETHER「Chasing That Feeling」

日向坂46「君は0から1になれ」

松下洸平「カントリー・ロード」

Little Glee Monster「テルーの唄」

緑黄色社会「花になって」

