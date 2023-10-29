本文へ移動

秩父で５３歳男性が滑落死　両神山の斜面で発見

2023年10月29日 20時46分 (10月29日 21時06分更新)
　埼玉県警本部

　埼玉県警本部

　埼玉県警は２９日、同県秩父市の両神山（１７２３メートル）で、横浜市の男性（５３）が滑落し、死亡したと発表した。登山者から「人が倒れている」と１１０番があり、周辺を捜索していた警察官が登山口から約５００メートル離れた斜面で発見した。
　県警によると、日帰りの予定で今月２４日に１人で入山。帰宅しなかったため、家族が同日夜に行方不明届を出していた。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

社会の新着

記事一覧