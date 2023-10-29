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兵庫県淡路市で２９日、「ゆるキャラグランプリ」の後継イベント「ゆるバース」の決選投票があり、インター...
10月29日
クマに襲われ８９歳女性負傷 住宅倉庫に侵入も、岩手
岩手県では２９日、クマの人的被害や目撃情報が相次いだ。午後６時ごろ、雫石町南畑の自宅敷地内で川崎キヌ...
子の利益侵害なら単独親権 家裁判断時、修正案で提示
離婚後の共同親権導入を検討する法制審議会（法相の諮問機関）部会の、要綱案取りまとめに向けた「たたき台...
人間国宝の大澤光民氏が死去 鋳金で独自技法、８２歳
鋳金の伝統的な技法「焼型鋳造」を受け継ぐ一方、鋳型に銅など金属を埋め込んで文様を表す技法「鋳ぐるみ」...
看板倒れ小３女児重傷 神戸市の屋外施設
２９日午後０時半ごろ、神戸市の指定管理施設「しあわせの村」（同市北区）の屋外広場のステージに設置され...
長野・大町の女子高校生不明、誘拐の疑いで岩手の男を逮捕 仙台で発見
行方不明になっていた長野県大町市の高校1年の女子生徒（16）を自宅に連れ込んだとして、県警は29日、...