東京六大学野球リーグの最終週第２日は２９日、神宮球場で早慶戦の２回戦が行われ、慶大が早大に４―０で快勝して１勝１敗とした。３０日の３回戦で勝った方が優勝となる。慶大は４季ぶり４０度目、早大は６季ぶり４７度目の制覇が懸かる。

慶大は１年生の竹内が６回３安打無失点と好投。打線は一回に栗林泰の適時打など集中打で２点を先行。七回も２点を加えた。

