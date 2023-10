(左から)森泉、森星 (C)ORICON NewS inc.

モデル・タレントの森泉が29日、自身のインスタグラムを更新し、ハロウィーン仮装パーティーの様子を伝えた。

グラスを手に盛り上がる、パーティーショットとともに「Happy Halloween from me & my Freaky Friends」とハロウィーンを祝福した。

まぶしいショッキングピンクのレオタードに身を包み、グラマラスなボディラインがくっきり。ド派手な金髪ロングウィッグにサンバイザー、さらにインラインスケートをあわせ、さながら「バービー人形」のように元気にポーズを決めた。

妹の森星も参加し、レトロカラフルな姉に対し、シックな黒の超ミニワンピから美脚がすらり。オフショルであらわになった両肩の後ろからはデビルウイングをのぞいた。

ファンからは「スタイル良いな〜」「リアルバービー」「バービーいずみちゃん可愛い」「姉妹でパーティーいいな」とうらやむコメントや、「シモダカゲキ風」などと楽しむ声が寄せられている。

