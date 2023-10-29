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Ｊ１、１６位の柏は逃げ切れず　川崎と１―１、勝ち点３０

2023年10月29日 17時23分 (10月29日 17時46分更新)
　柏―川崎　後半、同点ゴールを決め、駆け出す川崎・橘田（右端）＝三協Ｆ柏

　柏―川崎　後半、同点ゴールを決め、駆け出す川崎・橘田（右端）＝三協Ｆ柏

　明治安田Ｊ１第３１節最終日（２９日・三協フロンテア柏スタジアム＝１試合）残留争いをする１６位の柏は１―１で川崎と引き分け、勝ち点３０とした。前半に山田雄が得点。後半途中に川崎に退場者が出たが、その後に追い付かれた。

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