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ＮＢＡ、サンズの渡辺は７得点　ジャズ戦に途中出場

2023年10月29日 15時39分 (10月29日 15時45分更新)
　ジャズ戦でディフェンスするサンズの渡辺雄太＝２８日、フェニックス（ＡＰ＝共同）

　ジャズ戦でディフェンスするサンズの渡辺雄太＝２８日、フェニックス（ＡＰ＝共同）

　【フェニックス共同】米プロバスケットボールＮＢＡは２８日、各地で行われ、サンズの渡辺雄太は本拠地フェニックスでのジャズ戦に途中出場し、今季最長となる２０分３２秒プレーして７得点、４リバウンド、２スチールだった。チームは１２６―１０４で勝ち、２勝１敗とした。

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