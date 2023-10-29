【フェニックス共同】米プロバスケットボールＮＢＡは２８日、各地で行われ、サンズの渡辺雄太は本拠地フェニックスでのジャズ戦に途中出場し、今季最長となる２０分３２秒プレーして７得点、４リバウンド、２スチールだった。チームは１２６―１０４で勝ち、２勝１敗とした。