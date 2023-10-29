7連覇狙う名城大、前半3区間で31秒差の首位 米沢奈々香→力丸楓→石松愛朱加が力走【全日本大学女子駅伝】
2023年10月29日 13時21分
◇２９日 全日本大学女子駅伝（弘進ゴムアスリートパーク仙台発着の６区間３８・０キロ）
史上初の７連覇を狙う名城大が、前半の３区間で首位に立った。１区で昨年区間賞を獲得した米沢奈々香（２年・仙台育英）が、立命館大に次ぐ２位でたすきリレー。２区の力丸楓（１年・仙台第一）も２位でつなぐ力走を見せた。
３区の石松愛朱加（あすか、２年・須磨学園）が首位に追いつき、３・５キロ過ぎでじわじわと引き離しにかかる。中継所では３１秒差をつけてトップで４区につないだ。米田勝朗監督は事前に「アンカー勝負になる」と話していたが、前半３区間でトップに立つ形になった。
区間エントリーは以下の通り。
１区 米沢奈々香（２年・仙台育英）
２区 力丸楓（１年・仙台第一）
３区 石松愛朱加（あすか、２年・須磨学園）
４区 藪谷奈瑠（なる、１年・大阪薫英女学院）
５区 原田紗希（２年・小林）
６区 谷本七星（ななせ、３年・舟入）
１区 米沢奈々香（２年・仙台育英）
２区 力丸楓（１年・仙台第一）
３区 石松愛朱加（あすか、２年・須磨学園）
４区 藪谷奈瑠（なる、１年・大阪薫英女学院）
５区 原田紗希（２年・小林）
６区 谷本七星（ななせ、３年・舟入）
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