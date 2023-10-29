フィギュア坂本圧勝でＧＰ４勝目 松生３位、スケートカナダ
2023年10月29日 07時39分 (10月29日 07時45分更新)
【バンクーバー共同】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第２戦、スケートカナダ最終日は２８日、バンクーバーで行われ、女子は世界選手権２連覇中の坂本花織（シスメックス）がショートプログラム（ＳＰ）に続いてフリーも１位となり、今季世界最高の合計２２６・１３点でＧＰ通算４勝目を挙げた。２位金采衍（韓国）に約２５点差の圧勝だった。
松生理乃（中京大）がＳＰ、フリーともに３位の合計１９８・６２点で３位に入り、海外ＧＰでは初の表彰台。昨年覇者の渡辺倫果（ＴＯＫＩＯインカラミ・法大）は１８２・０８点で６位だった。
男子フリーにはＳＰトップの山本草太（中京大）らが臨む。
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