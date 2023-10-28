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【日本シリーズ・スタメン】オリックス頓宮裕真と紅林弘太郎がスタメン復帰　左足首負傷のラオウ杉本裕太郎はベンチ外

2023年10月28日 18時12分

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オリックス頓宮裕真

オリックス頓宮裕真

◇28日　日本シリーズ第1戦　オリックス―阪神（京セラドーム大阪）
　スタメンが発表された。オリックスは9月中旬に左足甲の疲労骨折が判明し、クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージでもベンチスタートだった頓宮裕真捕手が「5番・指名打者」でスタメン復帰。一方でCSファイナルステージ第4戦（最終戦）で左足首を負傷した杉本裕太郎外野手はベンチ入りメンバーから外れた。左手首の違和感でCSファイナルステージ第4戦を欠場した紅林弘太郎内野手は「6番・遊撃」で先発メンバーに戻った。
　【阪神】
　1番・中・近本
　2番・二・中野
　3番・右・森下
　4番・一・大山
　5番・三・佐藤輝
　6番・左・ノイジー
　7番・指・渡辺諒
　8番・遊・木浪
　9番・捕・坂本
　先発投手・村上
　【オリックス】
　1番・左・池田
　2番・三・宗
　3番・一・中川圭
　4番・右・森
　5番・指・頓宮
　6番・遊・紅林
　7番・二・ゴンザレス
　8番・捕・若月
　9番・中・野口
　先発投手・山本
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