【日本シリーズ・スタメン】オリックス頓宮裕真と紅林弘太郎がスタメン復帰 左足首負傷のラオウ杉本裕太郎はベンチ外
2023年10月28日 18時12分
◇28日 日本シリーズ第1戦 オリックス―阪神（京セラドーム大阪）
スタメンが発表された。オリックスは9月中旬に左足甲の疲労骨折が判明し、クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージでもベンチスタートだった頓宮裕真捕手が「5番・指名打者」でスタメン復帰。一方でCSファイナルステージ第4戦（最終戦）で左足首を負傷した杉本裕太郎外野手はベンチ入りメンバーから外れた。左手首の違和感でCSファイナルステージ第4戦を欠場した紅林弘太郎内野手は「6番・遊撃」で先発メンバーに戻った。
【阪神】
1番・中・近本
2番・二・中野
3番・右・森下
4番・一・大山
5番・三・佐藤輝
6番・左・ノイジー
7番・指・渡辺諒
8番・遊・木浪
9番・捕・坂本
先発投手・村上
1番・中・近本
2番・二・中野
3番・右・森下
4番・一・大山
5番・三・佐藤輝
6番・左・ノイジー
7番・指・渡辺諒
8番・遊・木浪
9番・捕・坂本
先発投手・村上
【オリックス】
1番・左・池田
2番・三・宗
3番・一・中川圭
4番・右・森
5番・指・頓宮
6番・遊・紅林
7番・二・ゴンザレス
8番・捕・若月
9番・中・野口
先発投手・山本
1番・左・池田
2番・三・宗
3番・一・中川圭
4番・右・森
5番・指・頓宮
6番・遊・紅林
7番・二・ゴンザレス
8番・捕・若月
9番・中・野口
先発投手・山本
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