12月31日『RIZIN.45』でクレベル・コイケと対戦する斎藤裕 (C)ORICON NewS inc.

12月31日に行われる『RIZIN.45』(さいたまスーパーアリーナ)にて、“前RIZINフェザー級王者”のクレベル・コイケとの対戦が決定した“初代RIZINフェザー級王者”の斎藤裕。今年4月の『RIZIN LANDMARK 5』で勢いのあった平本蓮を下し、再び王座戦線を目指して強敵と相まみえる。

斎藤が対戦カード発表会見で話したように「2年前に浮上して消滅」したこの試合に向けて、どのような心境で試合に挑むのか。ORICON NEWSでは斎藤裕に単独インタビューを行い、2年ぶりとなる大みそか参戦への意気込み、クレベル戦のビジョン、そしてヴガール・ケラモフのベルトに挑む鈴木千裕や、動向が注目される朝倉未来などフェザー級日本人選手への思いも聞いた。

■平本蓮戦後も「すぐに練習に戻っていました。ラーメンばかり食べてたわけではないです(笑)」

――試合発表会見は、今年3月に行われた『RIZIN LANDMARK 5』の平本蓮戦以来でしたが、斎藤選手は会見に出るのは好きですか?

【斎藤】好きではないです、疲れますね(苦笑)。でも、対戦相手と対峙できる貴重な場面ではあるので、自分としては必要なことだとは思っています。

――4月の平本戦から約半年が経ちましたが、試合後はどのように過ごされていたのでしょうか?

【斎藤】練習については、4月29日に試合をやって「もう少しここをやらなきゃダメだな」っていうところが見えたので、試合前からやってきたことを継続してずっと取り組んでいます。それと、同じチームの大木良太選手の試合(7月のDEEPで北岡悟と対戦)のサポートもやっていたので、試合後もロングバケーションは取らずにすぐに練習に戻っていました。

――次の試合への具体的な話がなくても、練習は続けられていたんですね。

【斎藤】毎日スパーリングでボロボロになるような練習するわけではなく、技術の積み上げという意味では、継続してやらないと身につかないので。昔から試合へのモチベーションとかはあまり関係ないタイプで、試合がないときも練習をしてコンディションを保っていたほうが成績も良かったですし、そういうことを思い出しながら体重も節制していました。決してラーメンばっかり食べていたわけではないです(笑)。

――YouTubeでラーメン動画が人気なので、どうしてもそこが注目されますよね(笑)。

【斎藤】その印象が強いみたいで「あいつは週に何回食ってんだ?」みたいに言われますけど、1ヶ月に1回とか2回ぐらいで、ちゃんと抑えてやっていますので(笑)。そのほかにも北海道大会のアンバサダーをやって現地にも行ったり、RIZINの動画とかにもけっこう出ていて、いろんなところで貢献していると思っています!

■クレベル戦は「ここに縁があった。この試合でとにかく燃え尽きたい」

――大みそかに決定したクレベル戦について、自分にオファーがくる予感はありましたか?

【斎藤】自分の中ではありました。9月の『RIZIN.44』で金原正徳選手に負けて「彼の次の試合もいろいろ難しいな」とうっすら思っていたので。

――会見では「2年前にやるかもしれないという流れがあった中で、実現できなかった」と話されていました。

【斎藤】あの時は難しい状況ではあったんですけど、自分としては「ここでやらなかったら、いつやるの」って思っていました。格闘技の選手って、やっぱり勝ち負けで大きく状況が変わってしまうんで、やれる時にやらないと無くなってしまう対戦は多いんです。そういう意味では、その時はクレベル選手とは「もう縁がないかな」って思いましたけどね。

――平本選手との試合後会見でも「クレベル選手とは戦うタイミングを逃したと思う」と話されていましたが、そこから半年が経ってまさかの実現となりました。

【斎藤】ここに縁があったんだと、割り切っています。2年前にやるよりも、2年後の2023年12月31日にやるということだったんだな、と。彼も今年に入ってから、体重オーバーからの王座剥奪、鈴木戦、金原戦といろいろ流れがあって、勝敗ありきで全てが動いていったんでしょうね。だから、自分が平本選手に勝った意味っていうのも、今回の試合で改めて出てきたと思います。

――改めて、『RIZIN.44』の金原vs.クレベル戦の感想は?

【斎藤】金原さんの戦い方が上手だったと思いました。クレベル選手と対峙して、この場面だったら自分が行けるっていうことをちゃんと選択して、自分が勝負できるところでしっかりゲームを作っていけたので、本当に金原選手は技術が高いですよね。ただ、自分とはスタイルが違うので、同じような試合にはならないと思います。

――40歳というベテランの金原選手が勝ったことで同世代のファンも熱くなっていましたが、斎藤選手は自分より年上の金原選手の試合から感じるものはありましたか?

【斎藤】自分はあんまり人の試合見て刺激を受けるタイプではないので、そこまで大きくは感じないですけど、いろんな見方があって、逆に「40過ぎている選手が活躍できるっていうことは、今の若手の選手たちどうなの?」と。金原選手に実力があってあの試合で光っていたことは間違いないんですけど、他の若い選手は大丈夫なのかとも思ってしまいました。

――斎藤選手も40代になっても、まだまだ戦いたいという思いは?

【斎藤】40歳になっても試合をやってる自分があんまり想像できないですね。36歳なのでもう片足は突っ込んでますけど(笑)、あんまり4年後のことはイメージできないですし、今は決まっている試合でとにかく燃え尽きたい、向かっていきたいという気持ちが強いです。燃え尽きるには、クレベル選手はいい相手ですよね。

■“盟友”扇久保博正と同大会出場に感慨「僕としてはめちゃくちゃ心強いです」

――今回は斎藤選手にとって2年ぶりの大みそか参戦ですが、「大みそか大会」には特別な思いはありますか?

【斎藤】長年の格闘技ファンの方にとっては、もう文化みたいなものになっていると思いますし、地上波テレビがなくなったとはいえRIZINも1年間のピークにしたいという狙いでやってきた大会なので、選手としてその舞台の一員として担うということは、すごく光栄なことです。盛り上げたい気持ちはすごくあるので、チケットは売り切れてほしいですね。

――年末はいろんなことがバタバタするので、練習に100%集中するのも難しいのでは?

【斎藤】格闘技を10年以上もやって、いろんな状況で試合をしてきたので関係ないですね。周りはお祭り気分になってて、一番盛り上がるクリスマスの時期に一番キツい減量のピークがあって、そこから年末に向かっていく。それはファイターとしては喜ぶべきことなんじゃないかな。クリスマスケーキは食べられないけど、試合が終わったら食べれますから(笑)。

――今年の大みそか大会では、修斗時代から長年ともに戦ってきた扇久保博正選手も参戦しますが、一緒の大会に出られることに感慨はありますか?

【斎藤】めちゃくちゃありますね。扇久保さんと一緒に出るのは2年前の大みそか以来で、僕らってなかなかクロスしそうでしないような感じでやっていたんですけど、僕としてはめちゃくちゃ心強いです。修斗の時も事あるごとに同じ大会に出て、本当にずっと一緒にやってきたっていう気持ちがあるので、控室も一緒だったらいいなって思います。

――そろって勝利できたら最高ですね。

【斎藤】そうですね。試合の順番が続くと、お互いの試合を見られないかもしれないですけど(笑)。扇久保さんvs.ドッドソンってすごい勝負論があるので、僕も見たい試合です。チョコチョコ動くドットソンに扇久保さんが狙いを絞って仕掛ける……、楽しみだな。

――前戦のフアン・アーチュレッタ戦はバンタム級(61キロ)でしたが、今回は扇久保選手にとって適正階級のフライ級(57キロ)での試合です。

【斎藤】軽量級の4キロってもう大人と子どもくらい違うし、扇久保さんはフライ級で何試合も戦っているので、ベストコンディションを作ってくると思います。

――斎藤選手はフェザー級(66キロ)ですが、年齢を重ねることで減量がキツくなる感覚はありますか?

【斎藤】キツいはキツいですけど普段から節制しているので、最後の水抜きで地獄を見るようなこともないですし、そうやって調整するほうが勝率もいいですね。

――冬の寒い時期は減量に影響しますか?

【斎藤】どうしても汗が出にくくなるので、夏場とは違いますね。1回の練習とか動く量で抜ける水分量が違うので、食事を細かく管理しなきゃいけなかったりしますが、そういうことも長年積み重ねることで身につけてきた部分です。逆に冬場の減量が得意な人もいますし、自分の体質を見ながら管理していくことが大切になります。

■王座戦は鈴木千裕の“一発”に期待 朝倉未来は「対戦相手やシチュエーションが重要」

――同じRIZINフェザー級の話題では、11月4日の『RIZIN LANDMARK 7 in Azerbaijan』で、王者ヴガール・ケラモフ選手に鈴木千裕選手が挑戦します。この試合はどんな展開になると予想されますか?

【斎藤】僕はケラモフ選手のワンサイド(圧勝)と思っていたのですけれど、25日に直前配信番組に出まして、榊原さんとマッチメーカーの柏木さんから現地の会見での鈴木選手のエピソードを聞いて、「これは一発当たるんじゃないかな」って考えが変わりました。

――『超RIZIN.2』のピットブル戦のようなKOがまた見られるかもしれない、と。

【斎藤】もうパンチを振っていくと思うのですが、ケラモフ選手相手には僕はそれでいいと思っていて、それで何かを狂わせられれば。パンチが当たったら効くし、話を聞いていたらそんな絵が浮かんでくるんですよね。

――24歳の鈴木選手が斎藤選手の持っていたフェザー級のベルトを持つと、RIZINの景色も変わりそうですし、そこに斎藤選手がどう絡んでいくのかも楽しみです。

【斎藤】そうですね、景色は違うものになると思いますし、自分もクレベル戦に勝ったらその先が自然と見えてくるはずなので。そのためには、まずここの勝負勝たないといけないので、絶好調の全開の自分で試合に望みたいですね。

――クレベル選手は去年の大みそかのピットブル戦と金原戦で敗れて連敗中ですが(鈴木戦はノーコンテスト)、斎藤選手は対戦相手が連敗中か連勝中か意識しますか?

【斎藤】あんまり考えたことなかったけど、若い選手で勝ち続けていると実力以上のものを試合で発揮する選手っているんですよね。勝ってる自信でいいオーラが出たりとか。逆に 自爆して負ける選手もいるんですけど。ただ、クレベル選手のあの年齢で負けが続くっていうのは、なかなか試合に挑む上では難しい状況なのではないかな。でもキャリアのある選手なので、今回は万全な状態を作ってくると思っていますし、万全な状態の彼とやりたいです。

――同じくフェザー級では、斎藤選手と2度にわたって激闘を繰り広げた朝倉未来選手が、格闘技へのモチベーション低下や大みそかへの不参加を明言して話題になっています。長く格闘技を続けてきた斎藤選手は、朝倉選手の心境を理解できる部分はあるのでしょうか?

【斎藤】朝倉選手に関しては、対戦相手が難しいですよね。例えば「試合がしたい」と言っても、対峙する相手によっては「ん?」ってなりかねないし、そこが引っかかるんじゃないですか。逆を言うと、朝倉選手を燃えさせる状況を作ったほうが興行としては盛り上がるので、相手やシチュエーションが重要だからこそ、今がその時じゃないのかな。想像の話になってしまうんですけどね。

●『RIZIN.45』決定カード

・バンタム級タイトルマッチ

フアン・アーチュレッタ vs. 朝倉海

・フライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

・フェザー級

クレベル・コイケ vs. 斎藤裕

・フライ級

扇久保博正 vs. ジョン・ドッドソン

