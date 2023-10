Travis Japan 1st アルバム「Road to A(ロード トゥ エー)」を12月20日発売決定

7人組グループ・Travis Japanが、12月20日に、アルバム『Road to A』(ロード トゥ エー) を発売することが決定した。デビュー記念日であるきょう28日、満を辞して1stフルアルバムの発売を発表。自身初の“CD”形態でのデビューとなり、通常盤(ボーナストラック含む)はデジタルリリースされる。

昨年10月28日に「JUST DANCE!」で配信グローバルデビューを果たし、日本人アーティスト史上初めてデビュー曲でBillboard Global excluding US 5位を獲得。今年1月?3月にかけて行われたデビューコンサートアリーナツアーでは、全国5都市計23公演を完走し23万5000人を動員し、2nd シングル、3rdシングルといずれもオリコンウィークリーDL(ダウンロード)ランキングにて1位を獲得、またシンガポール、香港、アメリカ、台湾などのイベントにも積極的に出演し、この1年、グローバルで精力的に活動を広げてた。

メンバーが考案したアルバムタイトルの「Road to A」は、「Road to Authenticity」の略。“Authenticity”=「信ぴょう性、信頼性、真正性、本物・真実であること。」という意味で“エンターテイメントの真髄”を追い求めていくTravis Japanの所信表明となっている。また、このデビューアルバムはこれまでの集大成でもあり“嘘偽りのないTravis Japanのすbて”を詰め込み、今のTravis Japanの”本物”のエンターテインメントであることを証明するというメンバーの思いが込められている。

また、“A”はアルファベットの最初の文字であることから、デビューして1年経ったが、原点に立ち返り、再び自分たちで踏み固めていく道も、未踏の道も、すべての道が、常に原点”A”を探す旅でもある。Aに立ち返ることで恐れず挑戦できる、常にAを探す旅を続けていきたい。という意味も込められている。

今作にはデビュー曲「JUST DANCE!」をはじめ、2ndシングル「Moving Pieces」3rdシングル「Candy Kiss」などこれまでの配信シングルはもちろん、ファンからリリースを熱望されていた松田元太主演のドラマ「結婚予定日」主題歌「99 PERCENT」や、デビューコンサートで新曲として披露された「Swing My Way」「Turn Up The Vibe」「DRIVIN’ ME CRAZY」の3曲、さらに新曲7曲を加えた全17曲を収録。

通常盤は、グローバルデビューのきっかけとなった番組 'America’s Got Talent'で披露した「My Dreamy Hollywood」と「PARTY UP LIKE CRAZY」の2曲を特別に収録した全19曲となる。

初回T・J盤とFC盤には、特典ディスクも付随。初回T盤にはシングル曲のMV映像とバラエティコンテンツ等を収録。初回J盤には、メンバー自らが選曲した彼らのジュニア時代の楽曲「夢のHollywood」をはじめ計8曲を収録。FC限定盤では、メンバーを3つのユニットに分け、それぞれのユニットごとの楽曲を収録したCDと、そのレコーディング風景を収めた映像、今年7月に行われた「Candy Kiss」リリースイベントのビジュアルコメンタリー、そして、バラエティコンテンツなどを収録した映像ディスク。さらに、オリジナルポーチも封入する。

さらに国内初となる“AI”Travis Japanと会話できる「Talk with」を封入シリアル特典として採用、全形態に封入する。「Talk With」は、ディスプレイの人物に話かけるだけで、実際に本人と対話しているかのような感動対話体験ができるシステムです。音声認識AIや回答選択AIなどの対話技術を複雑に組み合わせ、自然対話を実現する「対話機能」と、相手の質問に合わせ自然な姿やテンポ、話し方で回答する視覚情報を付加する「映像制御機能」を組み合わせることで、今までにないリアルで自然な新しい対話体験を創出することができる。今回のアルバムの封入特典にはこの「Talk With」を採用し「Talk With Travis Japan」を封入している。

ブラウザ上で、アルバムに封入されたシリアルコードを入力すると、Travis Japanのメンバーを一人選んで、会話を楽しむことができる。ブラウザ上なので、パソコンでもスマホでも、タブレットでもOK、事前収録映像を活用し、人間の持つ独特の間(ま)を会話内容に応じて調整、人間の持つ独特な会話のテンポを再現しているため、まるで、直接Travis Japanとのビデオ通話をしているような体験ができます。(※全形態の初回プレスのみの封入となる)。

きょう10月28日はグローバルデビュー楽曲「JUST DANCE!」のリリース日。1周年を記念して、「Tavis Japan 【祝デビュー1周年記念生配信】 みんなで一緒に乾杯しよ」をYouTubeにて生配信予定。アルバムについて詳しく、さらにうれしい情報など、現在アメリカ・ロサンゼルスで開催される『OC Japan Fair』に出演するため訪れているロサンゼルスから届ける。

